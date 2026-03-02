Tollwut-Schock! Satansbratan nach Affenbiss in Sorge

Das war zu viel! Erik aka Satansbratan bricht in Tränen aus.

Kuriose Urlaubspleite: Wiens Comedy-Star Satansbratan (Erik Seidl) erleidet in Thailand einen Affen-Angriff. Warum er sich jetzt gegen Tollwut impft und zur Bundesheer-Hilfe aufruft, liest du hier.

Affen-Attacke aus heiterem Himmel

Derzeit genießt Satansbratan einen Thailand-Urlaub. Seine Fans lässt er dabei nicht nur an seiner morgendlichen Liegestützroutine, sondern auch am wilden Party-Highlife teilhaben. Und zwischendurch? Eine unerwartete Affenattacke.

Wie Erik in seinem Instagram-Video versichert, sei der Affe ihn völlig unprovoziert, aus sicherer Entfernung angesprungen und habe zugebissen.

Der Biss mag zwar klein sein, doch die Angst vor Tollwut ist real: "Das wäre nicht so toll für mich, wenn ich jetzt sterbe", scherzt der Influencer in seiner Story. Nicht mal ein Video konnte er von dem Affen machen, klagt Erik. Keine Action, stattdessen verspürt er pure Frustration über den Überfall.