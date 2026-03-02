Hilfeaufruf!
Tollwut-Schock! Satansbratan nach Affenbiss in Sorge
Aktualisiert:von Sophia Seidl
Kuriose Urlaubspleite: Wiens Comedy-Star Satansbratan (Erik Seidl) erleidet in Thailand einen Affen-Angriff. Warum er sich jetzt gegen Tollwut impft und zur Bundesheer-Hilfe aufruft, liest du hier.
Du willst Erik in Action sehen?
Affen-Attacke aus heiterem Himmel
Derzeit genießt Satansbratan einen Thailand-Urlaub. Seine Fans lässt er dabei nicht nur an seiner morgendlichen Liegestützroutine, sondern auch am wilden Party-Highlife teilhaben. Und zwischendurch? Eine unerwartete Affenattacke.
Wie Erik in seinem Instagram-Video versichert, sei der Affe ihn völlig unprovoziert, aus sicherer Entfernung angesprungen und habe zugebissen.
Der Biss mag zwar klein sein, doch die Angst vor Tollwut ist real: "Das wäre nicht so toll für mich, wenn ich jetzt sterbe", scherzt der Influencer in seiner Story. Nicht mal ein Video konnte er von dem Affen machen, klagt Erik. Keine Action, stattdessen verspürt er pure Frustration über den Überfall.
Das wäre nicht so toll für mich, wenn ich jetzt sterbe.
Teure Impfung und Bundesheer-Rettung
Ohne zu zögern, will sich Satansbratan noch in Thailand gegen Tollwut impfen lassen, inklusive Antibiotikum. Kostenpunkt: satte 550 Euro. Er hätte es scheinbar eigentlich ignoriert, doch die Sorge siegt.
Da kommt Erik wie so oft eine - wie er meint - "Schnappsidee" und so fragt der Ex-Bundesheersoldat seine Community: "Welche Impfungen bekommt man beim Bundesheer?" Die Fans sollen helfen. Wie es weitergeht? Wir bleiben dran.
Mehr entdecken
Offen für eine neue Liebe
"Vorerst besser so": PBB-Moderator Jochen Schropp bestätigt Ehe-Aus
Exklusives Interview
Nach "Promi Big Brother"-Gewinn: So nutzt Jimi Blue das Geld
Kein Kontakt mehr mit Kumpel Sladdi
Millionen: So viel Geld hat Jürgen Milski nach "Big Brother" verdient
BAMBI-Verleihung 2025
Joyn-Interview mit Knossi: Zieht er ins "Promi Big Brother"-Haus?
Nach "Promi Big Brother"
Überraschender Neustart: Marc Terenzi arbeitet jetzt als Pizzabäcker
Joyn-Interview
Wäre Sam Dylan gerne noch einmal bei "Promi Big Brother" dabei?
Läuft da was?
Sam Dylan über ein Liebes-Comeback von Jimi Blue und Yeliz
Exklusives Joyn-Interview
Sam Dylan über PBB: Diesem Bewohner hätte er den Sieg am meisten gegönnt
Im exklusiven Interview
"Wirkliche Zombies": Désirée Nick schießt nach "Promi Big Brother"-Aus gegen Influencer