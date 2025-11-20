"Global Icon"
Heidi Klum verrät die wichtigste Botschaft für ihre Töchter
Aktualisiert:von Rebecca Rudolph
Bei den Glamour "Women of the Year Awards" erhält Heidi Klum eine besondere Auszeichnung – und spricht über Selbstakzeptanz und den frühen Druck im Model-Business. Dabei verrät sie auch, welche wichtige Lebensweisheit sie an ihre Töchter Leni und Lou weitergibt.
Du willst Heidi Klum in Aktion sehen?
Es war ein besonderer Abend für Heidi Klum: Bei den Glamour "Women of the Year" Awards in der vergangenen Woche wurde das Model mit dem Titel "Global Icon" geehrt - eine Auszeichnung, die ihre jahrzehntelange internationale Erfolgsgeschichte würdigt.
Auf dem roten Teppich sprach Heidi mit "Promiflash" darüber, welche Botschaft ihr an diesem Abend besonders wichtig war und welchen Leitsatz sie auch ihren Töchtern Leni und Lou mitgeben möchte.
So zu sein, wie man wirklich ist, sich nicht zu verstellen. Man kann sich natürlich gerne Sachen anhören von unterschiedlichen Leuten. Die können ja gerne ihren Senf dazugeben. Aber am Ende des Tages muss man wissen, im Kern, wer man ist. Und dazu muss man auch stehen.
Ganze Folgen von "Germany's Next Topmodel"
Rückblick auf eine außergewöhnliche Karriere
Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin blickt auf einen bemerkenswerten Weg im Modelbusiness zurück: 1992 gewann sie den Wettbewerb "Model '92", der ihr den ersten Modelvertrag einbrachte. Zunächst startete sie in Europa durch, bevor ihr 1998 mit einem Cover-Shooting für die "Sports Illustrated" der internationale Durchbruch gelang.
Im Gespräch mit "Promiflash" erinnerte sie sich an diese Zeit und sprach offen darüber, wie man ihr damals nahelegte, sich zu verändern: Sie sei zu dick, solle ihre Haare schneiden oder hungern, um einem angeblichen Ideal zu entsprechen. Doch Heidi lehnte all diese Forderungen ab:
Ich habe gesagt: Ich bin vielleicht ein bisschen sportlicher. Ich habe Busen. Ich habe eine Hüfte. Mir haben sie auch immer gesagt, ich habe ein gebärfreudiges Becken. Was soll ich machen? Ich bin so, wie ich bin.
Warum Heidi heute für mehr Vielfalt kämpft
Trotz früher Kritik verfolgte Heidi unbeirrt ihren Weg und hielt daran fest, dass irgendwann jemand genau sie buchen würde - und genauso kam es. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten deutschen Models und nutzt ihren Einfluss, um die Mode- und Medienwelt weiterzuentwickeln.
Gegenüber "Glamour" betonte sie, wie wichtig ihr der Einsatz für unterschiedliche Schönheitsideale ist: "Wir müssen weiter für vielfältige Schönheitsideale kämpfen." Mit Blick auf die Fortschritte der vergangenen Jahre zeigte sie sich optimistisch, wies aber gleichzeitig auf bestehende Probleme hin. .
Während Curvy Models mittlerweile akzeptiert werden, haben es Petite Models beispielsweise noch immer wahnsinnig schwer.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
"Women of the Year"-Award
Heidi Klum teilt beim "Women of the Year"-Award gegen Männer aus
Schwarze Spitze vs. Glitzer-Leo
Wow-Auftritt! Mit diesem Look stiehlt Leni ihrer Mutter Heidi Klum in Berlin die Show!
Sneakpeek in Berlin
GNTM 2026: Erste Reaktionen auf die neuen Male Models
Die Topmodel-Suche geht weiter
GNTM 2026: Alle Details zur 21. Staffel auf einen Blick
Unverblümtes Urteil
Heidis Halloween-Party: Bill und Tom Kaulitz lästern über die Kostüme der Gäste
Große Liebe
GNTM-Gewinner Moritz hat seine erste Freundin
Mutter-Realität
Zweites Kind für Romina Palm? Das sagt die Ex-GNTM-Kandidatin
Liegt es am Image?
Ex-GNTM-Kandidatin Gisele über die wahren Gründe ihrer Auswanderung
Horror trifft Glamour
Zu Gast bei Medusa: Diese Promis kamen zu Heidi Klums Halloween-Party