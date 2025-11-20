"Global Icon" Heidi Klum verrät die wichtigste Botschaft für ihre Töchter Aktualisiert: Vor 27 Minuten von Rebecca Rudolph Leni Klum und Heidi Klum beim Glamour Women of the Year Award 2025 im Ritz Carlton Hotel Berlin am 14.11.2025. Bild: picture alliance / Eventpress

Bei den Glamour "Women of the Year Awards" erhält Heidi Klum eine besondere Auszeichnung – und spricht über Selbstakzeptanz und den frühen Druck im Model-Business. Dabei verrät sie auch, welche wichtige Lebensweisheit sie an ihre Töchter Leni und Lou weitergibt.

Es war ein besonderer Abend für Heidi Klum: Bei den Glamour "Women of the Year" Awards in der vergangenen Woche wurde das Model mit dem Titel "Global Icon" geehrt - eine Auszeichnung, die ihre jahrzehntelange internationale Erfolgsgeschichte würdigt. Auf dem roten Teppich sprach Heidi mit "Promiflash" darüber, welche Botschaft ihr an diesem Abend besonders wichtig war und welchen Leitsatz sie auch ihren Töchtern Leni und Lou mitgeben möchte.

So zu sein, wie man wirklich ist, sich nicht zu verstellen. Man kann sich natürlich gerne Sachen anhören von unterschiedlichen Leuten. Die können ja gerne ihren Senf dazugeben. Aber am Ende des Tages muss man wissen, im Kern, wer man ist. Und dazu muss man auch stehen. Heidi Klum

Rückblick auf eine außergewöhnliche Karriere Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin blickt auf einen bemerkenswerten Weg im Modelbusiness zurück: 1992 gewann sie den Wettbewerb "Model '92", der ihr den ersten Modelvertrag einbrachte. Zunächst startete sie in Europa durch, bevor ihr 1998 mit einem Cover-Shooting für die "Sports Illustrated" der internationale Durchbruch gelang. Im Gespräch mit "Promiflash" erinnerte sie sich an diese Zeit und sprach offen darüber, wie man ihr damals nahelegte, sich zu verändern: Sie sei zu dick, solle ihre Haare schneiden oder hungern, um einem angeblichen Ideal zu entsprechen. Doch Heidi lehnte all diese Forderungen ab:

Ich habe gesagt: Ich bin vielleicht ein bisschen sportlicher. Ich habe Busen. Ich habe eine Hüfte. Mir haben sie auch immer gesagt, ich habe ein gebärfreudiges Becken. Was soll ich machen? Ich bin so, wie ich bin. Heidi Klum

Warum Heidi heute für mehr Vielfalt kämpft Trotz früher Kritik verfolgte Heidi unbeirrt ihren Weg und hielt daran fest, dass irgendwann jemand genau sie buchen würde - und genauso kam es. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten deutschen Models und nutzt ihren Einfluss, um die Mode- und Medienwelt weiterzuentwickeln. Gegenüber "Glamour" betonte sie, wie wichtig ihr der Einsatz für unterschiedliche Schönheitsideale ist: "Wir müssen weiter für vielfältige Schönheitsideale kämpfen." Mit Blick auf die Fortschritte der vergangenen Jahre zeigte sie sich optimistisch, wies aber gleichzeitig auf bestehende Probleme hin. .

Während Curvy Models mittlerweile akzeptiert werden, haben es Petite Models beispielsweise noch immer wahnsinnig schwer. Heidi Klum