"Go with the Flow" & "Ready for the Boys" Anna bei "Match in Paradise": Die Action-Queen aus Niederösterreich sucht den Wow-Effekt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Marie-Thérèse H. Match in Paradise Anna ist zurück aus der Dating-Pause Videoclip • 45 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Anna (24) aus Niederösterreich startet mit einer Mischung aus Süße, Humor und Actionlust gen "Match in Paradise"-Villa. Seit zwei Jahren komplett Dating-abstinent, ist sie jetzt "Ready for the boys" – und versprüht mit ihrem Lebensmotto "Go with the flow" absolute Leichtigkeit. Welche Männer bei ihr überhaupt eine Chance haben könnten um den "Wow Effekt" auszulösen, was passiert, wenn man sie reizt und wie sie trotz Null-Talent-Beichte in vielerlei Hinsicht punkten wird, liest du hier.

Langweilig wird es bei mir nie Anna liebt Action

Anna = Action, Humor und Temperament Wer Anna in der Villa kennenlernt, wird schnell merken: Diese Frau steht nicht still. "Ich liebe Action… ich muss immer was zu tun haben." Ihre Freunde würden sie als jemand beschreiben, der für alles zu haben ist – außer vielleicht für Skinny Jeans, blondierte Haare und Vollbärte. Die mag sie an Männern nämlich gar nicht. Dafür bringt sie Temperament mit. "Ich fange nie einen Streit an, aber wenn man mich provoziert, dann haue ich auch zurück(metaphorisch)". Eifersucht, ihre eigene "Red Flag"-Eigenschaft, kann sie auch zeigen, sagt aber ehrlich: "Ich tue dann so, als wäre nichts… aber ich sage es ihm dann schon."

Von Eifersucht und Liebesrausch in der Vergangenheit von MIP Ganze Folge Match in Paradise Beef mit einer Prise Zucker Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.03.2025 • 54 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Und ja, sie hat eine wilde Seite: "Ich gehe gerne auf Partys, tanze gerne, auch wenn ich es nicht kann." (Anm.: Anna sagt von sich selbst, dass sie keine Talente hat und weder tanzen noch singen kann). Allerdings lieber auf Beach- und Pool-Partys als im Club. Da trifft es sich doch perfekt, dass die Villa jede Menge Beach Party Vibes für die Liebes-Suchenden bereit hält.

©JOYN/Clemens Sigel Bild: ©JOYN/Clemens Sigel

Anna kurz & knapp Name: Anna

Alter: 24

Wohnort: Niederösterreich

Beruf: Kinderbetreuerin

Traummann: groß, breit, tätowiert, ehrlich und loyal

"Turn on" ist für sie: männlicher Gang und tiefe Stimme

"Ick" ist für sie: Skinny Jeans und lackierte Fingernägel bei einem Mann

Er darf auf keinen Fall so gehen, als hätte er einen Stock im Ar***. Annas potentieller Traummann sollte mit einem selbstbewussten Gang in die Villa marschieren

Klare Vorstellungen und kein Stock im Ar*** In der Liebe weiß Anna sehr genau, was sie will. Und noch genauer, was nicht. Der Mann ihrer Träume? "Groß, trainiert und tätowiert." Ein südländischer Touch wäre auch gut – aber wichtiger sind Humor, Authentizität und Loyalität. Und ganz wichtig: Er muss "einen männlichen Gang" haben – "Er darf auf keinen Fall so gehen, als hätte er einen Stock im Ar***." Ob sie leicht zu haben ist? Nein. "Ich brauche lange zum Verlieben… ich bin sehr picky." Aber wenn es passiert, dann richtig: "Wenn ich jemanden gern habe, dann kämpfe ich."

Es muss dieser Wow-Boom-Effekt sein.

Zwischen Wow-Boom-Effekt und Kuschelmodus Anna glaubt an den Funken auf den ersten Blick: "Es muss dieser Wow-Boom-Effekt sein - von Anfang an" Wie man bei ihr punkten kann? "Ich mag Körperkontakt sehr… kuscheln, viel reden, in die Augen schauen." Und Konkurrenz? Anna bleibt entspannt – zumindest bis zu einem Punkt: "Ich fange keinen Zickenkrieg an… außer die Gegenüber fängt einen an." Sie will reisen, lachen, erleben – und einen Mann, der ihr das Gefühl gibt, die Einzige zu sein.

...wenn er mir das Gefühl gibt, dass ich die Einzige bin. Anna über ihre "Green Flag" in einem Mann

Ob Anna nun in der Villa den seltenen "Wow-Boom-Effekt" findet – oder selbst für ihn sorgt – das siehst du ab 8. Dezember jeden Montag bei "Match In Paradise" auf Joyn und ATV.