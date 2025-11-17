"Go with the Flow" & "Ready for the Boys"
Anna bei "Match in Paradise": Die Action-Queen aus Niederösterreich sucht den Wow-Effekt
Veröffentlicht:von Marie-Thérèse H.
Match in Paradise
Anna ist zurück aus der Dating-Pause
Videoclip • 45 Sek • Ab 12
Anna (24) aus Niederösterreich startet mit einer Mischung aus Süße, Humor und Actionlust gen "Match in Paradise"-Villa. Seit zwei Jahren komplett Dating-abstinent, ist sie jetzt "Ready for the boys" – und versprüht mit ihrem Lebensmotto "Go with the flow" absolute Leichtigkeit. Welche Männer bei ihr überhaupt eine Chance haben könnten um den "Wow Effekt" auszulösen, was passiert, wenn man sie reizt und wie sie trotz Null-Talent-Beichte in vielerlei Hinsicht punkten wird, liest du hier.
Langweilig wird es bei mir nie
Anna = Action, Humor und Temperament
Wer Anna in der Villa kennenlernt, wird schnell merken: Diese Frau steht nicht still. "Ich liebe Action… ich muss immer was zu tun haben." Ihre Freunde würden sie als jemand beschreiben, der für alles zu haben ist – außer vielleicht für Skinny Jeans, blondierte Haare und Vollbärte. Die mag sie an Männern nämlich gar nicht.
Dafür bringt sie Temperament mit. "Ich fange nie einen Streit an, aber wenn man mich provoziert, dann haue ich auch zurück(metaphorisch)". Eifersucht, ihre eigene "Red Flag"-Eigenschaft, kann sie auch zeigen, sagt aber ehrlich: "Ich tue dann so, als wäre nichts… aber ich sage es ihm dann schon."
Von Eifersucht und Liebesrausch in der Vergangenheit von MIP
Und ja, sie hat eine wilde Seite: "Ich gehe gerne auf Partys, tanze gerne, auch wenn ich es nicht kann." (Anm.: Anna sagt von sich selbst, dass sie keine Talente hat und weder tanzen noch singen kann). Allerdings lieber auf Beach- und Pool-Partys als im Club. Da trifft es sich doch perfekt, dass die Villa jede Menge Beach Party Vibes für die Liebes-Suchenden bereit hält.
Anna kurz & knapp
Name: Anna
Alter: 24
Wohnort: Niederösterreich
Beruf: Kinderbetreuerin
Traummann: groß, breit, tätowiert, ehrlich und loyal
"Turn on" ist für sie: männlicher Gang und tiefe Stimme
"Ick" ist für sie: Skinny Jeans und lackierte Fingernägel bei einem Mann
Er darf auf keinen Fall so gehen, als hätte er einen Stock im Ar***.
Klare Vorstellungen und kein Stock im Ar***
In der Liebe weiß Anna sehr genau, was sie will. Und noch genauer, was nicht. Der Mann ihrer Träume? "Groß, trainiert und tätowiert." Ein südländischer Touch wäre auch gut – aber wichtiger sind Humor, Authentizität und Loyalität.
Und ganz wichtig: Er muss "einen männlichen Gang" haben – "Er darf auf keinen Fall so gehen, als hätte er einen Stock im Ar***." Ob sie leicht zu haben ist? Nein. "Ich brauche lange zum Verlieben… ich bin sehr picky." Aber wenn es passiert, dann richtig: "Wenn ich jemanden gern habe, dann kämpfe ich."
Es muss dieser Wow-Boom-Effekt sein.
Zwischen Wow-Boom-Effekt und Kuschelmodus
Anna glaubt an den Funken auf den ersten Blick: "Es muss dieser Wow-Boom-Effekt sein - von Anfang an" Wie man bei ihr punkten kann? "Ich mag Körperkontakt sehr… kuscheln, viel reden, in die Augen schauen." Und Konkurrenz? Anna bleibt entspannt – zumindest bis zu einem Punkt: "Ich fange keinen Zickenkrieg an… außer die Gegenüber fängt einen an."
Sie will reisen, lachen, erleben – und einen Mann, der ihr das Gefühl gibt, die Einzige zu sein.
...wenn er mir das Gefühl gibt, dass ich die Einzige bin.
Ob Anna nun in der Villa den seltenen "Wow-Boom-Effekt" findet – oder selbst für ihn sorgt – das siehst du ab 8. Dezember jeden Montag bei "Match In Paradise" auf Joyn und ATV.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Auf der Suche nach "Magic Moments"
Elias bei "Match in Paradise": Der 1,97-Meter-Sunnyboy will die Villa auf den Kopf stellen
Flirt-Offensive gestartet
Das erste Mal Single: Milanka flirtet bei "Match in Paradise"
Auf Kreta wird bald wieder geflirtet
Geht gerne "auf Angriff": Adriana zieht in "Match in Paradise"-Villa
KrappiWhatElse's Reality-Debüt
"Match in Paradise": Youtuber Krappi macht erste Reality-Show
Steht auf natürliche Frauen
"Bin eigentlich kein A***loch" - Tugi sucht bei "Match in Paradise" die Liebe
Das Flirt-Paradies öffnet wieder
Das sind die ersten "Match in Paradise" KandidatInnen 2025