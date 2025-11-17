Auf der Suche nach "Magic Moments" Elias bei "Match in Paradise": Der 1,97-Meter-Sunnyboy will die Villa auf den Kopf stellen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Marie-Thérèse H. Match in Paradise Elias schnappt sich, was ihm gefällt Videoclip • 44 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wer bei Elias das Gefühl hat, ihn bereits zu kennen, der kann jetzt erst recht gespannt sein. Denn ganz weit hergeholt, ist dieser Eindruck nicht. Zwar war er nicht der Junge auf der Kinderschokolade, aber er ist niemand geringerer als der Bruder von Daniel aus "Match in Paradise" Staffel zwei. Da treffen also bei Elias 1,97 Meter "Rizz" und Lebenslust auf ein großes Familienvermächtnis. Was sein großer Bruder Daniel ihm mitgeben konnte und wie er die Villa aufmischen möchte, liest du hier.

Verwechslungsgefahr und ein eigener Plan Kaum betritt Elias einen Raum, sorgt er sofort für verwunderte Blicke – nicht unbedingt wegen seines Auftritts, sondern weil man ihn und seinen Bruder Daniel leicht verwechseln könnte. Und selbst wenn man die Augen schließt, und ihm nur zuhört, könnte man meinen mit Daniel zu sprechen. Doch trotz ähnlichem Stil und Stimmfarbe, betont Elias ganz klar: "Ich bin ein eigener Charakter, ich mach das ganz spontan wie ich Lust hab." Und ein eigener Charakter ist er definitiv. Trotzdem hat er sich seinen Bruder als großes Vorbild genommen und beschlossen auch bei "Match in Paradise" sein Liebesglück zu suchen. Die Lovestory seines Bruders Daniel in Staffel zwei mit Sabrina Wlk war der ausschlaggebende Grund.

Zwar endete deren Beziehung zwei Wochen nach dem Finale, aber für Daniel bleibt trotzdem das Fazit: die beste Zeit seines Lebens. Und genau das will auch Elias erleben: "Mein Lebensmotto ist, dass ich so viele Magic Moments wie möglich erleb', deswegen bin ja ich ja hier bei "Match in Paradise", weil ich bin mir sicher, ich werd' einige erleben dürfen."

Geduld ist wie W-lan im Wald, es existiert zwar, aber nur sehr schwach. Elias über seine Schwäche: Ungeduld

©JOYN/Clemens Sigel Bild: ©JOYN/Clemens Sigel

Elias kurz & knapp Name: Elias

Alter: 23

Wohnort: Niederösterreich

Beruf: Fitnesstrainer

Traumfrau: sportlich und gebräunt

Schaut bei Frauen als erstes: auf den Hintern

"Ick" ist für ihn: sehr lange Fingernägel

Direkt & charmant Elias beschreibt sich mit einer Direktheit, die in der Villa kaum zu überhören sein wird. Er nennt sich "tollpatschig" und macht daraus Programm: "ich bin richtig tollpatschig, wenn da ein Stuhl steht, kannst dir sicher sein, dass er zusammenklappt und mich alle auslachen, dafür hat man mit mir richtig viel Spaß." Über sein Auftreten sagt er: "Ich bin richtig humorvoll, hab immer einen Spruch." Außerdem hat er keine Scheu und ist - wie er selbst sagt - richtig energiegeladen.

Zu seinen Schwächen steht er ehrlich: "Eine schlechte Eigenschaft von mir ist, dass ich richtig ungeduldig sein kann, wenn ich etwas haben möchte…. Geduld ist wie W-lan im Wald, es existiert zwar, aber nur sehr schwach."

Was (und wen) Elias sucht In Sachen Dating ist Elias klar in Wortwahl und Prioritäten: "Ich bin jetzt seit 1 Jahr Single und was ich such': ich bin offen für alles, sprich wenn die Traumfrau morgen vor meiner Tür steht, perfekt. Und wenn eine 'wifey material' ist, freu' ich mich die kennenlernen zu dürfen.“ Gleichzeitig liebt er seine Freiheit, sein Partyleben, seine Energie. Seine eigene Einschätzung?

"Ja ich hab ziemlich viel 'Rizz', erstens wegen meiner sportlichen Art und Weise, meiner Offenheit, weil ich viel auf Parties bin, gut tanzen kann."

Eine 'Red Flag' bei einer Frau wäre zum Beispiel, dass sie zu lange Fingernägel hat. Ich mag zwar lange Fingernägel, aber wenn sie zu lange sind und man ständig das klirren hört, wenn sie ihr Smartphone bedient, krieg ich richtig Gänsehaut, wie wenn man mit 'nem Messer über 'nen Teller schleift.

Zwischen Deep Talk und Jäger-Dasein In der Villa will er sich Zeit lassen – zumindest ein bisschen:

"Ich leg mich am Anfang nicht auf eine Frau fest… am Ende such ich mir natürlich den goldenen Apfel raus." Optik und Anziehung spielen eine große Rolle: "Es ist mir wichtig, dass mich irgendetwas an ihrem Körper catcht, oder an ihrem Gesicht, das können helle Haare sein oder helle Augen oder ein richtig cutes Lächeln, wo mir das Herz in die Hose rutscht. Wo ich mir denk' 'Wow Baby, du bist es.'"

...ich bin absolut kein Small Talker, wie das Wetter draußen ist, weiß ich selber. Elias über seinen Wunsch nach Tiefgründigkeit in der Beziehung

Charakterlich wünscht er sich Tiefe: "Es ist mir sehr wichtig, dass man über den Tellerrand hinausschauen kann, dass wir Deep Talks führen, ich bin absolut kein Small Talker, wie das Wetter draußen ist, weiß ich selber." Gleichzeitig bleibt er pragmatisch beim Flirten: "Eine Flirt Strategie hab ich überhaupt nicht, ich passe mich da immer an die Frauen an." — und schaltet gern in den Jäger-Modus: "Ich bin ein Jäger, ich geh' straight auf die Frauen zu, wenn mir eine gefällt, schnapp' ich sie mir."