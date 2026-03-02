Von "Teenager werden Mütter" zu "Mütter in lustiger Fernseh-Show": Kerstin wagt das TV-Comeback

Die TV-Erfahrene
Sie sang, schrieb ein Buch und teilte ihr Leben online. Jetzt kehrt Kerstin wieder ins TV-Rampenlicht zurück. Wird sie in der neuen ATV-Show "Mütter in lustiger Fernseh-Show" den großen Durchbruch schaffen?
Das ist Kerstin
Vorname Kerstin
Alter: 34 Jahre
Beruf: Arbeitssuchend, Sängerin, Co-Autorin
Verlobter: Scott
Kinder: Melina, Philip und einen weiteren Sohn und Tochter
Wohnhaft in Wien
Kerstin ist wieder im Fernsehen
Reality-Fans kennen sie längst: Kerstin (34) aus Wien war bereits in Formaten wie "Teenager werden Mütter" und "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Nun zieht es die Vierfach-Mutter erneut vor die Kamera, diesmal für "Mütter in lustiger Fernseh-Show". Im Interview gesteht Kerstin: "Ich fühle mich einfach wohl. Es macht mir Spaß, im öffentlichen Leben zu stehen, und ich glaube, die Fans sehen das genauso. Ohne mich wäre es doch fad."
Privat läuft es für Kerstin ebenfalls rund: 2025 heiratete sie nach langer Verlobungszeit vor laufender Kamera ihren Partner Scott, mit dem sie mehrere Kinder großzieht. "Alle sollten sehen, dass es die wahre Liebe wirklich gibt", schwärmt Kerstin. Das Paar genießt seine gemeinsame Zeit, doch weitere Kinder sind kein Thema mehr. "Die Familienplanung ist abgeschlossen, jetzt konzentrieren wir uns auf uns", sagt sie ehrlich.
Unterstützung bekommt sie übrigens auch von ihrer Mutter Christine, die in Wien lebt. Doch obwohl Kerstin das Familienleben liebt, schlägt ihr Herz eindeutig für das Rampenlicht.
Vom TV-Comeback bis OnlyFans
Wenn sie nicht vor der Reality-Kamera steht, arbeitet Kerstin an ihrer Musikkarriere. Als Schlagersängerin "DIE Kerstin" versucht sie Songs zu veröffentlichen. Der große Hit bleibt bisher aus. Aufgeben ist für die Wienerin aber keine Option: Sie schreibt weiter Texte und glaubt daran, dass ihr Durchhaltevermögen sich auszahlen wird. "Ich suche gerade nach einem Studio und nach einem Management", verrät sie.
Kerstin Unscripted
Kerstin ist außerdem auf Social Media aktiv und teilt ihr Leben mit ihrer Community. Auch ihr Buch "Kerstin Unscripted", das sie 2025 gemeinsam mit Journalistin Judith Leopold veröffentlicht, zeigt, wie sie ihren Weg geht.
Neuerdings ist Kerstin auch auf OnlyFans aktiv und baut sich dort ein weiteres Standbein auf. Auf die Frage, wie ihr Ehemann Scott zu dieser Veränderung steht, sagt sie: "Scott steht hinter mir, da ich keine Nacktfotos mache, man sieht weder Brüste noch den Intimbereich, sondern lediglich Dessous für Curvys." Ob sich darunter vielleicht auch der eine oder andere Fan befindet?
Kerstin hat viel vor, was ihre Zukunft betrifft: "Ich konzentriere mich jetzt auf mein Buch und werde in Zukunft normal arbeiten gehen und trotzdem nebenbei OnlyFans machen, in Dessous und außerdem den Haushalt und die Kinder in Schule und Kindergarten bringen." Da kann man nur viel Glück und Kraft wünschen.
Wann und wo geht es los?
Schau dir Kerstins Zukunftspläne und Familienleben in ihrem TV-Comeback in "Mütter in lustiger Fernseh-Show" an, am Montag, 9.3. ab 21:30 Uhr auf ATV und Joyn, direkt nach "Teenager werden Mütter".
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
