Hilfeaufruf!

Tollwut-Alarm: Satansbratan von Affe gebissen

Veröffentlicht:

von Sophia Seidl

Das war zu viel! Erik aka Satansbratan bricht in Tränen aus.

Bild: Joyn

Kuriose Urlaubspleite: Wiens Comedy-Star Satansbratan (Erik Seidl) erleidet in Thailand einen Affen-Angriff. Warum er sich jetzt gegen Tollwut impft und zur Bundesheer-Hilfe aufruft, liest du hier.

Du willst Erik in Action sehen?

Affen-Attacke aus heiterem Himmel

Derzeit genießt Satansbratan einen Thailand-Urlaub. Seine Fans lässt er dabei nicht nur an seiner morgendlichen Liegestützroutine, sondern auch am wilden Party-Highlife teilhaben. Und zwischendurch? Eine unerwartete Affenattacke.

Wie Erik in seinem Instagram-Video versichert, sei der Affe ihn völlig unprovoziert, aus sicherer Entfernung angesprungen und habe zugebissen.

Der Biss mag zwar klein sein, doch die Angst vor Tollwut ist real: "Das wäre nicht so toll für mich, wenn ich jetzt sterbe", scherzt der Influencer in seiner Story. Nicht mal ein Video konnte er von dem Affen machen, klagt Erik. Keine Action, stattdessen verspürt er pure Frustration über den Überfall.

Das wäre nicht so toll für mich, wenn ich jetzt sterbe.

Erik über den Biss-Unfall

Teure Impfung und Bundesheer-Rettung

Ohne zu zögern, will sich Satansbratan noch in Thailand gegen Tollwut impfen lassen, inklusive Antibiotikum. Kostenpunkt: satte 550 Euro. Er hätte es scheinbar eigentlich ignoriert, doch die Sorge siegt.

Da kommt Erik wie so oft eine - wie er meint - "Schnappsidee" und so fragt der Ex-Bundesheersoldat seine Community: "Welche Impfungen bekommt man beim Bundesheer?" Die Fans sollen helfen. Wie es weitergeht? Wir bleiben dran.

