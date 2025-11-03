Exklusives Joyn-Interview
"Promi Big Brother": Diesem Star hätte Reality-Experte Sam Dylan den Sieg gegönnt
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Er schaffte es bis aufs Siegertreppchen und weiß ganz genau, wie sich eine Teilnahme bei "Promi Big Brother" anfühlt. Sam Dylan nahm 2022 selbst daran teil und belegte den dritten Platz. Im Joyn-Interview hat er mit uns über das diesjährige Finale gesprochen: Hat Jimi Blue Ochsenknecht zurecht gewonnen?
"Ich möchte, dass Ikonen gewinnen"
Bei der "Promi Big Brother"-Aftershowparty in Köln haben wir mit Sam Dylan über die 13. Staffel geplaudert. Im Interview gab der Reality-Star dabei ganz offen zu, dass er mit dem Ausgang des Finales nicht gerechnet hatte. "Ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, dass Jimi Blue gewonnen hat", so Sam.
Er selbst hätte den Sieg einer anderen Bewohnerin mehr gegönnt:
Ich möchte natürlich immer, dass Ikonen gewinnen.
"Sie ist einfach eine Ikone"
Sam betont im Interview, dass er es schöner findet, wenn Leute gewinnen, an die man sich auch Jahre im Nachhinein noch erinnert. Aus diesem Grund hätte er den Sieg Désirée Nick am meisten gegönnt. "Auch wenn Désirée immer über mich lästert, aber sie ist einfach eine Ikone", meint der Influencer.
La Nick war Sams absolute Favoritin der Staffel: "Und ich habe mich geärgert, dass sie dann rausgeflogen ist." Er hätte sich bei Désirée und Harald Glööcklers Nominierung daher auch einen Plot-Twist gewünscht. "Zum Beispiel, dass Big Brother sagt, ihr wart in der Schule früher auch diejenigen, die als Letztes gewählt worden sind und deshalb bekommt ihr jetzt die Macht, die Leute zu nominieren", so Sam. Doch letztendlich durften die Zuschauer:innen entscheiden und Désirée musste das Haus verlassen.
Es sind immer Gewinner, die wenig polarisieren, die wenig negativ auffallen. Und das ist schade.
In England sei das laut Sam übrigens ganz anders. In der UK-Ausgabe von "Promi Big Brother" gewinnen größtenteils die Kandidat:innen, die am meisten auffallen.
Freundschafts-Comeback bei Désirée und Sam?
Dass Désirée Sams absolute Favoritin war, dürfte den ein oder anderen Fan überraschen. Kein Wunder, immerhin waren die beiden einst eng befreundet und reisten sogar zusammen nach Dubai. Doch seit einiger Zeit herrscht Funkstille bei den beiden.
Ob sich das eines Tages wohl ändert? "Ich weiß es nicht. Heute haben wir uns immerhin 'Hallo' gesagt. Das ist ja schon mal ein guter Anfang", meint der Reality-Star und fügt hinzu: "Ich weiß gar nicht, warum unsere Freundschaft genau kaputtgegangen ist. Ich meine, wir waren sogar zusammen in Dubai." Was auch immer zwischen Désirée und Sam vorgefallen ist, wir wünschen den beiden nur das Beste. Und wer weiß, vielleicht ist eines Tages eine Versöhnung ja doch in Sicht.
Die besten Momente und heißesten Beichten von "Promi Big Brother" 2025
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
