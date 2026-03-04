Heiße Szenen bei "Reif für die Liebe": Von "Darf ich dich riechen" zum Bussi

"Reif für die Liebe": Petra schnuppert sich an Roman heran, während Armin mit Pfeil und Bogen Herzen erobert, wer fliegt als Erstes aus dem Chalet? In der neuen Folge brodelt es vor Flirts, Eifersucht und ersten Abschieden.

Der Kussknaller Das erste Date steht an und Petra hat Roman für ein Solo-Picknick auserwählt. Sie geht gleich ans Eingemachte: "Darf ich an dir riechen?", fragt die Wienerin frech, Roman besteht die Probe mit Bravour. "Ich kann dich gut riechen!", meint sie. Roman geht auf Gegenangriff und sie sind sich nun einig, sie können sich beide gut riechen. Nach diesen ersten Annäherungen geht es weiter mit der klassischen Erdbeerfütterung – bevor der Kuss knallt! Nach Erdbeer-Idyll und Chemie folgt der erste Kuss, der eigentlich eher ein kleines Bussi ist. Das verschweigt Roman vor seinen Nebenbuhlern Johann und Alois: "Über den Kuss erzähle ich nichts." meint er im Interview. Ob Eifersucht in der Luft liegt?

Armins Bogenschieß-Test Währenddessen in Armins-Chalet: Elizabeth zieht es vor, auf der Couch zu nächtigen. Sie fühlt sich kein bisschen zugehörig, sondern eher "wie auf Urlaub mit Tanten". Sabine empfindet die Stimmung wie in einem Mädchenpensionat, während Gitta mit einem Klischee klarkommen soll: Armin sieht in ihr immer wieder das "Playboy-Bunny", doch sie rückt die Sache zurecht: "Kein Bunny, sondern Playmate!" Auch Armins erstes Date steht an: Der 61-Jährige testet Geraldine und Roswitha beim Bogenschießen und prüft Treffsicherheit und Flirtfaktor. Ob Pfeil und Bogen hier Herzen treffen? Es wird geflirtet und auch recht körpernah. Nach dem Bogenschießen heizt die Hüttenromantik mit Prosecco die Stimmung zusätzlich an. Die anderen Damen zaubern derweil im Chalet kreative Gedichte. Nach der Rückkehr der Ausflügler werden die literarischen Werke in schulischer Manier vorgetragen, und die rühren den Hausherren durchaus. Danach naht die erste Entscheidung und eine Dame muss das Chalet verlassen.

Sei mit dabei, wenn es sich um die Liebe dreht "Reif für die Liebe" kannst du immer am Mittwoch um 20:15 Uhr ansehen. Die Mittwochsromantik bleibt also auch nach dem "Bauer sucht Frau"-Finale der 22. Staffel weiterhin garantiert.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

