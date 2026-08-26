Krimi-Comeback Mehr Folgen als bisher: "SOKO Wismar" kehrt im Oktober zurück - mit einem neuen Gesicht! Veröffentlicht: Vor 9 Minuten von C3 Newsroom Das Team von "SOKO Wismar" geht im Oktober wieder auf Spurensuche. Bild: ZDF und Marc Meyerbroeker

Der Einsatzplan steht: "SOKO Wismar" startet im Oktober in die 23. Staffel. Dieses Mal bekommen Fans sogar mehr Folgen zu sehen - und im Ermittlerteam wartet eine personelle Überraschung.

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Fans dürfen sich auf noch mehr "SOKO Wismar" freuen: Am 7. Oktober startet die ZDF-Krimiserie wieder. Die neuen Folgen laufen mittwochs um 18 Uhr. Online startet die Staffel bereits am 30. September.

"SOKO Wismar" bekommt neue Folgen Mit 23 Episoden spendiert das ZDF der Serie zwei Folgen mehr als zuletzt. An den bisherigen Rekord reicht das zwar nicht heran: Die 14. Staffel brachte es auf 31 Episoden. Trotzdem gibt es für die Zuschauer:innen in diesem Jahr wieder etwas mehr Krimi-Nachschub aus der Hansestadt. Auch viele vertraute Gesichter kehren zurück. Nike Fuhrmann ermittelt weiterhin als Karoline Joost, Dominic Boeer spielt Lars Pöhlmann und Udo Kroschwald bleibt als Jan Reuter an der Spitze des Teams. Katharina Blaschke ist erneut als Gerichtsmedizinerin Dr. Helene Sturbeck dabei. Auch Stella Hinrichs als Paula Moorkamp und Silke Matthias als Roswitha Prinzler gehören zur Besetzung.

Ein neuer Polizist unterstützt das Team Mit Yassen Attanasov bekommt "SOKO Wismar" Verstärkung. Der Schauspieler übernimmt die Rolle eines bulgarischen Austauschpolizisten. Wie sich der Neuzugang in das eingespielte Team einfügt und welche Dynamik er mitbringt, können die Zuschauer:innen ab Oktober verfolgen. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt allerdings nicht. Gleich zum Staffelstart wartet ein rätselhafter Todesfall.

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Die erste neue Episode trägt den Titel "Die andere Hälfte". Apnoe-Taucher Sören Hunke wird leblos am Strand entdeckt. Offenbar wurde er gestoßen und schlug mit dem Hinterkopf auf einen Stein. Die Spurensuche wird durch den Fundort erschwert. Der Tote liegt im Gezeitenbereich, wo das Wasser mögliche Hinweise bereits weggespült haben könnte.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

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