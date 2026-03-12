Die Schauspieler SOKO Donau: Die männlichen Stars hinter den Gesichtern Veröffentlicht: Vor 14 Minuten von Luna Bas Soko Donau - Die Top-Cops der Soko Donau sind wieder auf Verbrecherjagd. Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling

Einst in Deutschland gegründet worden, ist das SOKO-Universum schon lange in Österreich angekommen und mittlerweile auf die beachtliche Zahl von drei Schauplätzen herangewachsen. Doch was wäre die Serie ohne die Schauspieler:innen, die hinter den jeweiligen Lieblingscharakteren stecken? Redakteurin Luna stellt dir deine Lieblingsstars vor. Den Auftakt machen die männlichen Stars der SOKO Donau.

Martin Gruber Egal ob "Tatort", "Verbotene Liebe", "Rosamunde Pilcher" oder "Der Bergdoktor" – Martin Gruber ist im deutschsprachigen Serien-Repertoire fest verankert. Nach einer misslungenen Ausbildung als Hotelfachmann, führt ihn sein Weg mit 20 Jahren zeitweilig für einen Abstecher in die Staaten. An der Seite von David Hasselhoff ist er im Filmstreifen "Der Ring der Musketiere" zu sehen, in dem er die jüngere Version von Peter Porthos, gespielt von Thomas Gottschalk, verkörpert. Nach seiner professionellen Schauspielausbildung an der William Esper School in New York, kehrt der gebürtige Münchner wieder nach Deutschland und damit ins Fernsehen zurück. Es folgen Theaterengagements sowie Hauptrollen in "Samt & Seide" und "Sturm der Liebe". Zuletzt tritt er als Nachfolger von Stefan Jürgens auch in seine Fußstapfen und unterstützt seit der 17. Staffel das Ermittlerteam der SOKO Donau als Kriminalkommissar Max Herzog. Privat engagiert sich Gruber seit vielen Jahren sozial. 2014 hat der Schauspieler eine eigene Stiftung gegründet, um benachteiligten Kindern zu helfen und seit 2017 sensibilisiert er als Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung zum Thema Blutkrebs. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Andreas Kiendl Erst ein abgebrochenes Studium im Bereich der Technischen Chemie führt Andreas Kiendl zur Darstellenden Kunst. Seine Anfänge macht der gebürtige Grazer im Theaterschauspiel, ehe mit "Die Verhaftung des Johann Nepomuk Nestroy" das Filmdebüt im Jahr 2003 folgt. Seither hat Kiendl weitgehend in heimischen Spielfilmen mitgewirkt, wovon ihn vor allem der Spielfilm "Die unabsichtliche Entführung der Elfriede Ott" bei einem breiteren Publikum bekannt machte. Als Klaus Lechner war Andreas mehrere Jahre lang in der 2021 eingestellten SOKO Kitzbühel Serie zu sehen, bevor er als eben dieser im August 2019 dem Schauspieler Michael Steinocher in der SOKO Donau nachfolgt. Sein literarisches Debüt überrascht viele: Mit dem Roman "Leibnitz" tritt er 2019 erstmals als Autor in Erscheinung. In den sozialen Medien gibt sich Andreas Kiendl eher zurückhaltend. Er schätzt sein Privatleben sehr, stimmt nur ausgewählten Interviews zu und sucht nicht aktiv das Rampenlicht abseits seiner Arbeit.

Gregor Seberg Anders als bei seinen Kolleg:innen, führt nicht erst das Theater Gregor Seberg zur Schauspielerei. Viel mehr war es die Liebe zur Literatur, die ihn kurzum zu einem Studium in Germanistik und Theaterwissenschaften bewegt. Nach einigen Semestern wechselt er an das Konservatorium der Stadt Wien und somit endgültig zum Schauspiel. Fortan ist er als freier Schauspieler tätig, arbeitet als Schriftsteller und moderiert bei Ö3 die Sendung Talk Radio. Nach einer dreijährigen Pause kehrt er 2024 in seine Rolle als Helmuth Nowak zur SOKO Donau und damit auf die heimischen Bildschirme zurück. Ab der 20. Staffel übernimmt er dann die Nachfolge von Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren), die sich in die Pension verabschiedet. Von der Pension ist Seberg aus eigener Sicht nach noch sehr weit entfernt. Als Tierfreund und Umweltliebhaber ist er davon überzeugt, Naturforscher zu werden, wenn er groß ist - mit einem Augenzwinkern versteht sich.

Max Gruber Fischnaller Aufgewachsen in ländlicher Umgebung am Bauernhof in Südtirol, setzt sich Max G. Fischnaller schon früh mit dem Theater- und Bühnenleben auseinander. Bereits zu Grundschulzeiten lernt er Klavier und Gitarre und es folgen Theater- und Musicalstücke, in denen er sein musikalisches sowie tänzerisches Talent unter Beweis stellen kann. Um von der Schauspielerei leben zu können, verschlägt es Max nach der Matura nach Wien. Weil es mit Aufnahmeprüfungen an diversen Schulen nicht geklappt hat, versucht er sein Glück in der freien Theaterszene - mit Erfolg. Etliche Studentenfilme und Theaterprojekte später absolviert er 2015 die Schauspielprüfung der Wiener Kammerspiele. In verschiedenen Rollen tourt der Südtiroler durch die heimischen Theater in Südtirol und Österreich, bevor er sich 2023 die Rolle als Kriminaltechniker Julius Rubatsch in der SOKO Donau sichern kann. Die Musik ist nicht nur nach wie ein großer Bestandteil seines Lebens, sondern mittlerweile auch sein zweites berufliches Standbein. Als großer Rock n' Roll Fan tritt der 33-jährige in der Vergangenheit mit diversen AC/DC-Coverbands und aktuell mit "Deers On Lake" als Lead-Gitarrist auf. Die Band fasziniert Max schon seit Grundschulzeiten. Mittlerweile schreibt er auch eigene Texte - ganz dem Lieblingsgenre getreu, wenn auch mit Pop-Einflüssen. Mit seiner Frau, der Regisseurin Samantha Steppan und Sohn Nathanael lebt Max Fischnaller in Mödling.

