Berufliche Gemeinsamkeit "Usedom-Krimi"-Star Till Firit mit besonderer Liebes-Parallele Aktualisiert: 13:05 Uhr von C3 Newsroom Till Firit ist bekannt aus dem "Usedom-Krimi", aber auch privat gibt es eine Verbindung zur Krimiwelt. Bild: imago/Future Image

Vor der Kamera begeistert Till Firit im "Usedom-Krimi". Privat fällt bei seinen Beziehungen eine besondere Parallele auf: Sowohl seine frühere Partnerin als auch seine heutige Lebensgefährtin standen für dieselbe beliebte Krimireihe vor der Kamera.

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Till Firit: Fünf Jahre an der Seite von Katharina Straßer Seit 2020 spielt Till Firit im "Usedom-Krimi" Kommissar Rainer Witt. Die Liebe zum Krimi teilt er offenbar. Sowohl seine ehemalige Partnerin Katharina Straßer als auch seine heutige Lebensgefährtin Eva Mayer waren bereits in den beliebten Serien-Formaten "SOKO Donau" und "SOKO Linz" zu sehen. Kennengelernt haben sich Till Firit und Katharina Straßer am Wiener Volkstheater während einer Aufführung von Arthur Schnitzlers "Liebelei". Rund fünf Jahre lang waren die beiden ein Paar. Einem breiten Fernsehpublikum ist Straßer vor allem als Bezirksinspektorin Maja Landauer aus der ORF-Krimiserie "Schnell ermittelt" bekannt. Darüber hinaus übernahm sie Rollen in zahlreichen Fernsehproduktionen - darunter auch in "SOKO Donau" und "SOKO Linz".

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Glücklich mit Eva Mayer Seit 2013 ist Till Firit mit Eva Mayer liiert. Auch sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin - und ebenfalls tief in der österreichischen Kulturszene verwurzelt. Mayer wurde in Graz geboren, absolvierte ihre Ausbildung am Konservatorium Wien und stand bereits am Theater in der Josefstadt, am Schauspielhaus Graz und am Rabenhof Theater auf der Bühne. Auch im Fernsehen war Eva Mayer zu sehen, unter anderem in SOKO Linz und SOKO Donau. Damit verbindet sie mit Katharina Straßer eine überraschende Gemeinsamkeit: Beide Frauen an Till Firits Seite waren in beliebten "SOKO"-Formaten zu sehen. Ob Till Firit und Eva Mayer verheiratet sind oder Kinder haben, ist öffentlich nicht bekannt. Bekannt ist nur: Das Paar lebt in Wien und hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Vom Theater auf die Krimi-Insel Till Firit wurde am 10. März 1977 in Leipzig geboren und kam schon früh mit Kunst in Berührung. Sein Vater Günter Firit war Maler und Grafiker. Nach dem Umzug der Familie nach München entdeckte Firit am Benediktinergymnasium Ettal sein Interesse für die Schauspielerei. Seine Ausbildung absolvierte er von 2000 bis 2003 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Danach folgten prägende Jahre am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Wiener Volkstheater, am Residenztheater München und am Wiener Burgtheater. 2013 wurde er sogar mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet.

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Till Firit als Rainer Witt im "Usedom-Krimi" Nach seinem Kameradebüt in der Serie "Sternenfänger" spielte Firit in Produktionen wie "Tatort", "Polizeiruf 110", "SOKO Wien", "Führer und Verführer" und "Sieben Stunden". Seit 2020 ermittelt er als Kriminalhauptkommissar Rainer Witt im "Usedom-Krimi". Als Neffe der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) bringt er Ruhe, Klarheit und Spannung in die beliebte ARD-Reihe.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

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