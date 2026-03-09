Die Schauspielerinnen SOKO Donau: Das sind die weiblichen Stars hinter den Charakteren Veröffentlicht: 10:05 Uhr von Luna Bas Soko Donau - Die Top-Cops der Soko Donau sind wieder auf Verbrecherjagd. Neben vielen spannenden, neuen Fällen steht für das Team dabei auch eine große Veränderung auf dem Dienstplan. - Im Bild (v.li.): Martin Gruber (Max Herzog), Maria Happel (Franziska Beck), Max Fischnaller (Julius Rubatsch), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling

Was mit Deutschland begann, ist längst in Österreich zuhause: Das österreichische SOKO-Universum erstreckt sich mittlerweile über drei ikonische Schauplätze. Aber kennt ihr auch die Gesichter hinter euren Lieblingscharakteren? Redakteurin Luna nimmt euch mit und stellt euch in diesem Artikel die weiblichen Stars vor.

Lilian Klebow Sie ist das Urgestein der SOKO-Donau-Familie: Bereits seit mehr als 20 Jahren ermittelt Lilian Klebow als ihr Alter Ego Penny Lanz. Es scheint, als sei die Liebe zur Darstellenden Kunst Lilian Klebow bereits in die Wiege gelegt worden. Schon im zarten Alter von acht Jahren beginnt sie in der Bayrischen Staatsoper im Kinderensemble und der Statisterie mitzuwirken. Professionelle Schauspielausbildung erfährt Klebow in ihrer Heimatstadt München, in Berlin und Wien, bevor ihr das Theater den Zugang zu zahlreichen Film- und Fernsehprojekten ermöglicht. Aber auch die Musik ist ihr ständiger Wegbegleiter: Mit elf macht sie eine Tanzausbildung und mit 17 erhält sie mit ihrer damaligen Band "All About Angels" – die 1997 am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest teilnimmt - ihren ersten Plattenvertrag. Es folgen weitere Bandprojekte, unter anderem die "Soko Loco Band" - gemeinsam mit ihren Kollegen Gregor Seberg und Dietrich Siegl - mit der sie beim Fernsehpreis Romy öffentlich auftritt.

Die Stimme nutzen Auch weit über ihre Rolle hinaus interessiert und engagiert sich Klebow für gesellschaftliche und ökologische Themen. Seit vielen Jahren ist sie Ehrenbotschafterin des Jane-Goodall-Institut-Austria. Gleichzeitig spricht sie offen über Herausforderungen in einer männerdominierten Filmbranche und nutzt ihre öffentliche Präsenz, um auf Gleichberechtigung, respektvolle Rollenbilder für Frauen und die Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufmerksam zu machen. Seit 2011 ist Klebow ist mit Erich Altenkopf verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Maria Happel Maria Happel prägt das deutschsprachige Theater- und Fernsehpublikum seit vielen Jahren nachhaltig. Wirft man einen Blick auf ihre künstlerischen Werke wird sofort klar, dass Happel auf der Bühne und am Bildschirm ihr zweites Zuhause gefunden hat. Nach ihrer Schauspielausbildung in Hamburg beginnt ihre Karriere an Theatern in Köln, Hannover und Bremen. Bereits in den frühen Neunzigern führt ihr Weg nach Wien, ins Ensemble des Wiener Burgtheaters, wo sie bis dato über 45 Rollen verkörpert hat. Neben ihrer intensiven Theaterarbeit ist sie auch im Film und Fernsehen präsent – unter anderem als Gerichtsmedizinerin Dr. Franziska Beck in der SOKO Donau.

Vielseitige Vitae Abseits der Schauspielerei arbeitet sie auch als Regisseurin, Hörbuchsprecherin, Autorin und Musikerin - sie spielt Orgel und Klavier und ist ausgebildete Mezzosopranistin. Zudem fungiert sie als künstlerische Leitung der Festspiele in Reichenau. Eine Rolle die von der Mimin immer wieder auf die Bühne gebracht wurde, ist die der Édith Piaf. Gemeinsam mit ihrem Mann, Schauspieler Dirk Nocker und ihren beiden Töchtern - Annemarie und Paula (letztere ist ebenfalls Schauspielerin) lebt sie in Wien.

