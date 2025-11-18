Begeisterung seit Jahrzehnten Medien-Phänomen "Tatort": woher kommt die Faszination? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Luna B. Horst Lettenmayers Augen im "Tatort-Vorspann Bild: imago/teutopress

Der Sonntagabend gehört dem "Tatort": Kaum eine Hauptabendsendung kann auf eine so langjährige Zuschauer:innenbindung zurückblicken, wie das Prime-Time-Highlight am Sonntagabend. Der "Tatort" ist nicht nur eine der erfolgreichsten Krimi-Sendungen im deutschsprachigen Raum, sondern hat mit den Jahren wahrhaftigen Kult-Status erreicht. Doch was macht den "Tatort" so besonders?

Grenzenlose Produktion Was 1970 als Kriminalfilm-Reihe in Deutschland beginnt, holt heute wöchentlich Millionen Zuschauer:innen im DACH-Raum vor die Bildschirme. Mittlerweile hat sich die Serie in eine über die Grenzen hinausgehende Gemeinschaftsproduktion mit dem ARD, ORF und SRF etabliert, bei der jährlich an die 35 Folgen produziert werden. Erst im Oktober diesen Jahres wurde dabei die 1300-Folgen-Marke überschritten. Und es scheint kein Ende in Sicht.

Fall-Auflösungsquote 100% Das Konzept dahinter: Simpel aber gut. Hinter jedem Film steckt eine in sich abgeschlossene Handlung, die nach einem klassischen Handlungsschema verfährt: Ein Mord geschieht, es wird ermittelt, die Ermittler stehen vor einem Rätsel, dann noch einige zusätzliche Verwirrungen, bevor der Fall erfolgreich gelöst wird. Sind die Verbrechen vorhersehbar? Bestimmt, aber genau das macht sie mitunter so attraktiv für das Publikum. Denn während diese wiederkehrenden Fälle inzwischen thematisch fast wie Begleitmaterial erscheinen, fungiert der "Tatort" viel mehr als Momentaufnahme der aktuellen globalen und gesellschaftlichen Geschehnisse. Was in der Welt geschieht, bewegt also auch den "Tatort" - dementsprechend hat sich das Narrativ seit der Erstausstrahlung in den 70er Jahren verändert.

Quotenhit & Wohlfühlort Ist es der Ausklang des Wochenendes, sind es die wiederkehrenden Protagonisten, ist es der Regionalbezug oder gar das Gefühl Heimzukommen? All diese und viele weitere Faktoren resultieren in dem Phänomen Tatort, das über 50 Jahre nach seiner Erstausstrahlung noch immer neue Fans gewinnt und alte hält. Das zeigen vor allem die Quoten: Nicht selten kratzen die Zuschauer:innenzahlen an der 10 Millionen-Marke. Schließlich lieben nicht nur die Deutschen ihren Tatort, auch hierzulande stößt der Krimi auf Begeisterung.

Sonntagsritual Tatort Aber wie kann ein längst überholtes Format im Vergleich mit groß budgetierten, amerikanischen Performern weiterhin mithalten? Die Antwort liegt auf der Hand. Menschen mögen Rituale und pflegen Gewohnheiten - und führen diese auch gerne in Gesellschaft aus. Wiederkehrende Muster und Abläufe, wie es beim "Tatort" der Fall ist, begünstigen diesen Wohlfühlfaktor. Diverse Lokalitäten haben das erkannt und bieten (auch mit wirtschaftlicher Motivation) ein sonntägliches "Public Viewing" an.

"Tatort: Der Reini" - Folge vom 16.11.2025 Der jüngste Fall bringt für Kommissar Friedemann Berg gleich doppeltes Stresspotential mit sich: Nicht nur gilt es einen Mord zu lösen, gleichzeitig muss er sich mit der Flucht seines Bruders aus der Psychiatrie rumschlagen - und die verheißt nichts Gutes. Dass dieser mit einem verbrecherischen Duo unterwegs ist, welches Verbindungen zum aktuellen Mordfall hat, verkompliziert die Sache ungemein. Die Ermittlungen drängen den Kommissar dazu Verantwortung zu übernehmen. Dieser steht vor der Wahl: Hilft er seinem Bruder oder nimmt er sich der Aufklärung des Mordes an. Wie wird er sich entscheiden?

Der nächste Sonntag kommt bestimmt Sonntags zur Hauptabendzeit wird "Tatort" geschaut, so einfach ist das. So haben es die Generationen vor uns gemacht, und so werden es auch jene, die folgen, handhaben. Du weißt daher Bescheid, was es heißt, wenn wieder die ikonische Titelmelodie erklingt...