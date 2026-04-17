Ihre neue Rolle Cat kehrt zu "Stars im Ring" zurück – Die Ex-Kämpferin wird jetzt Moderatorin Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Nicht zum ersten Mal im Ring, doch diesmal greift Cat zum Mikro statt zu den Handschuhen. Bild: Privat

Vom Boxhandschuh zum Mikrofon: Reality-Sternchen und Tattoo-Model Catarina Liza wechselt die Seite im Ring. Nach ihrem eigenen Duell im vergangenen Jahr steht sie nun erstmals als Co-Moderatorin bei "Stars im Ring" an der Seite von Kult-Moderator Kai Ebel. Im Interview erzählt Cat von ihrem Rollenwechsel und auf welchen Kampf sie sich besonders freut.

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Cat wagt den Sprung Wer Catarina Liza, besser bekannt als Cat, kennt, weiß: Eine Challenge schreckt sie nicht ab! Die Reality-Beauty, die man unter anderem aus "Forsthaus Rampensau" und "Tara – Mit Hirn, Charme und Melonen" kennt, wagt nun ihre erste Moderation und das gleich live, Seite an Seite mit Kultmoderator Kai Ebel. "Das ist natürlich eine große Herausforderung, auf die ich mich aber sehr freue!", sagt sie selbstbewusst.

Bei "Stars im Ring" 2025 stand Cat selbst noch im Ring - gegen Reality-Kollegin Florentina. Dabei absolvierte sie ein hartes Training, aus dem echte Leidenschaft wurde: "Nach meinem Kampf letztes Jahr hab ich noch eine Weile privat weiter geboxt", verrät Cat. Mittlerweile liegt ihr Fokus aber wieder auf Krafttraining, doch das Springschnur-Springen hält sie als Cardio-Einheit am Leben.

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Nach dem Boxkampf ist vor der Moderation Besonders neugierig ist die Ex-"Stars im Ring"-Fighterin auf die diesjährigen Frauenkämpfe. "Ich bin gespannt, ob es diesmal genauso spannend wird wie bei Florentina und mir." Auch der Hauptkampf mit Daniel Köllerer steht bei ihr hoch im Kurs. Cat weiß eben, wo es kracht!

Ich freue mich vor allem auf die Frauenkämpfe. Worauf sich Cat heuer besonders freut

"Stars im Ring" auf Joyn Das Event findet am Samstag, den 25. April 2026, in der Südstadt Maria Enzersdorf statt, wird aber auch auf Joyn live im Stream übertragen - damit auch du live dabei sein kannst, falls du lieber die Couch nicht verlassen möchtest.

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