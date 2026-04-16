TWM-Lisa Haazel kämpft bei "Stars im Ring" und du kannst auf Joyn live dabei sein

"Teenager werden Mütter"-Ikone Lisa Haazel tauscht ihren Familienalltag gegen den Boxring und stellt sich bei "Stars im Ring" einer neuen Herausforderung.

Lisa Haazel steht wieder im Fokus

Lisa ist aus "Teenager werden Mütter" längst nicht mehr wegzudenken: Als Jungmama zeigt sie dort ihr wildes Leben zwischen Kindererziehung, Drama mit Ex Marcell und heißen Einblicken in ihren Alltag als Erotiksternchen, inklusive eigenem OnlyFans-Account.

Während sie mit ihrem neuen Freund Geri an einer gemeinsamen Zukunft bastelt, sorgt ihr untergetauchter Ex, der noch in der Geburtsurkunde ihres Sohnes steht, weiter für Zündstoff. Lisas treue Social-Media-Community verfolgt gespannt jedes Detail ihres Reality-Lebens.