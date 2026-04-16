Bald geht´s los
TWM-Lisa Haazel kämpft bei "Stars im Ring" und du kannst auf Joyn live dabei sein
Aktualisiert:von Sophia Seidl
"Teenager werden Mütter"-Ikone Lisa Haazel tauscht ihren Familienalltag gegen den Boxring und stellt sich bei "Stars im Ring" einer neuen Herausforderung.
Der ganze Abend "Stars im Ring"
Lisa Haazel steht wieder im Fokus
Lisa ist aus "Teenager werden Mütter" längst nicht mehr wegzudenken: Als Jungmama zeigt sie dort ihr wildes Leben zwischen Kindererziehung, Drama mit Ex Marcell und heißen Einblicken in ihren Alltag als Erotiksternchen, inklusive eigenem OnlyFans-Account.
Während sie mit ihrem neuen Freund Geri an einer gemeinsamen Zukunft bastelt, sorgt ihr untergetauchter Ex, der noch in der Geburtsurkunde ihres Sohnes steht, weiter für Zündstoff. Lisas treue Social-Media-Community verfolgt gespannt jedes Detail ihres Reality-Lebens.
Boxring statt Spielplatz
Am 25. April tritt Lisa bei "Stars im Ring" an und will beweisen, dass sie nicht nur im TV, sondern auch im Boxring echten Kampfgeist hat. Fans können live in der Südstadt in Maria Enzersdorf dabei sein oder auf Joyn im Livestream mitfiebern und miterleben, wie sich die "Teenager werden Mütter"-Star in der Arena schlägt.
Auch er war letztes Jahr bei "Stars im Ring" zu Gast
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