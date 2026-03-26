Maxls Comeback "Stars im Ring" kehrt 2026 zurück und das sind die Promi-Kämpfer Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Auch 2026 treffen sich die Promis im Boxring. Bild: SiF Werbeagentur

Fäuste, Fun & Reality-Drama: Bei "Stars im Ring" liefern sich auch 2026 Promis und Reality-Stars K.O.-Duelle. Diese Kämpfer steigen in den Boxring.

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"Stars im Ring" 2026 steht in den Startlöchern In wenigen Wochen fliegen in der Südstadt Maria Enzersdorf die Fäuste. Die Promibox-Veranstaltung "Stars im Ring" will auch heuer mit einer Ladung Reality plus Muskelkraft aufwarten. Am Samstag, den 25. April 2026, steigt die Eventnacht, moderiert von Kai Ebel, diesmal unterstützt von Catarina "Cat" Liza, die 2025 selbst noch im Ring stand.

Jetzt boxt er: Maxl aus dem Gemeindebau Lange nicht gesehen wurde Maxl aus dem ATV Klassiker "Wir leben im Gemeindebau". Der 41-Jährige aus Simmering hat den Gemeindebau verlassen und lebt jetzt im Burgenland. Das Kult-Gesicht will bei "Stars im Ring" richtig "hinfetzen" sagt er im Gespräch mit Style up your Live: "Im Gemeindebau hast g’lernt, wie man streitet, im Ring lern ich, wie man g’winnt! Ich brauch kan Personal Trainer, im Beisl hab ich schon genug trainiert".

"Teenager werden Mütter" im Boxring Und noch mehr ATV-Faces sind dabei. Von "Teenager werden Mütter" treten gleich fünf Protagonisten in den Ring. Liza Haazel will zeigen, dass sie nicht nur im TV, sondern auch im Boxring Kampfgeist beweist. Julia gilt wiederum als Kandidatin, die keine Angst vor harten Treffern hat. Als wäre das nicht genug, steigt auch Iraj, Julias Partner, in den Ring. Petra, möchte beweisen, dass sie mehr Durchhaltevermögen hat, als viele ihr zutrauen. Ihr Verlobter Miguel ist als Wiederholungstäter schon das zweite Mal dabei (die Verlobung fand bei "Stars im Ring" 2025 direkt nach dem Kampf von Miguel statt). Er will sich seinen zweiten Sieg sichern. Das ist ein Familientreffen der anderen Art.

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Reality-Stars & Sportler Unter anderem sind auch noch dabei: Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer, auch bekannt aus "Forsthaus Rampensau" (2023), bringt etwas mit, das ihm eventuell einen Vorteil mitbringt - echte Wettkampferfahrung. Christian aus "Amore unter Palmen", der 2025 gemeinsam mit seiner Schwester Manuela im Duo bei "Forsthaus Rampensau" dabei war, bereitet sich schon länger auf den Kampf vor. Roman aus "Match in Paradise" hingegen möchte beweisen, dass hinter seiner Sunnyboy-Fassade echte Kämpferqualitäten stecken. "Ex on the Beach"-Beauty Nastasie tauscht Bikini gegen Boxhandschuhe und will jetzt nicht nur verbal, sondern auch sportlich, austeilen.

Du willst dabei sein? Entweder vor Ort in der Südstadt Maria Enzersdorf oder im Livestream auf Joyn.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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