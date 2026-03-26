Kampf um letzte WM-Tickets Italien vor nächstem WM-Drama? Wo du das Playoff-Duell gegen Nordirland heute im kostenlosen Livestream sehen kannst Veröffentlicht: 09:33 Uhr von Sandra Kausl Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko findet erstmals mit 48 Teams statt. Bild: Oleksii Sidorov/Shutterstock, fifg/Shutterstock

Für die italienische Fußballnationalmannschaft geht es heute um alles: Im Playoff-Halbfinale der European Qualifiers zur Fußball-WM 2026 trifft die Squadra Azzurra am Donnerstag in Bergamo auf die nordirische Fußballnationalmannschaft. Ab 20:15 Uhr ist das richtungsweisende Duell live auf PULS 4 und im Stream auf Joyn zu sehen.

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Italien vs. Nordirland heute, am 26. März, ab 20:15 Uhr im Livestream Hier geht's zum PULS 4 - Livestream auf Joyn

Letzte Chance für Italien Die Italiener haben keine guten Erinnerungen an WM-Playoffs - 2018 scheiterten sie an Schweden, 2022 an Nordmazedonien. Nun droht dem vierfachen Weltmeister ein historischer Negativlauf: Sollte Italien erneut scheitern, wäre es die dritte WM ohne Italien in Serie. Das Team von Gennaro Gattuso steht daher massiv unter Druck. Mit einem Sieg gegen Nordirland würde Italien ins Playoff-Finale einziehen, wo entweder Wales oder Bosnien-Herzegowina wartet.

Favoritenrolle mit Vorsicht zu genießen Italien geht als klarer Favorit in das Duell mit Nordirland, nur eines von elf Duellen gegen Nordirland ging verloren, sieben Siege und drei Unentschieden unterstreichen die klare Favoritenrolle. Dennoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass sich die Squadra Azzurra gerade in entscheidenden Playoff-Spielen schwertun kann und Nordirland keinesfalls zu unterschätzen ist.

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Die Übertragung im Überblick: Spiel: Italien vs. Nordirland

Datum: Donnerstag, 26. März 2026

Uhrzeit: ab 20:15 Uhr

Live auf: PULS 4 & Joyn

Moderator: Phillip Hajszan

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Mario Hochgerner

Kommentator: Florian Knöchl

DFB-Testspiel als nächstes Highlight Nur wenige Tage später wartet am Montag, den 30. März, das nächste Länderspiel-Highlight: Die Deutsche Fußballnationalmannschaft testet in Stuttgart die ghanaische Fußballnationalmannschaft – ebenfalls live auf Joyn & PULS 4. Für das Team von Julian Nagelsmann ist es ein wichtiger Gradmesser auf dem Weg zur WM 2026.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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