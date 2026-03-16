"Teenager werden Mütter"-Showdown bei Lisa: Wer ist der Vater von Baby Matheo?

Bei "Teenager werden Mütter" spitzt sich die Lage rund um Lisa zu. Bisher ist unklar, wer der leibliche Vater ihres zweiten Kindes Matheo ist – doch ein neuer DNA-Befund bringt Bewegung in den Fall. Kann Lisa endlich mit ihrem Ex-Partner Marcell als eingetragener Vater abschließen?

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Zwei mögliche Väter und ein entscheidender Test Gemeinsam mit Familienanwältin Andrea Blum nimmt Lisa das aktuelle DNA-Ergebnis genau unter die Lupe. Zwar sind noch zwei Männer als mögliche Erzeuger im Rennen, doch klar ist: Der offiziell eingetragene Vater Marcell muss gefunden und vor Gericht geladen werden. Laut Lisa befindet er sich mal wieder im Gefängnis, was tatsächlich eine Erleichterung für den Prozess bedeuten würde, denn dann kann der vorbestrafte Ex-Partner von Lisa schnell ausfindig gemacht werden. Bisher fehlt nämlich jede Spur von ihm. Denn unabhängig vom Testergebnis steht fest: Die rechtliche Situation muss geklärt werden.

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Von One-Night-Stand zu Unterhaltspflicht Die Situation ist komplex: Lisa gibt an, den mutmaßlichen Kindesvater nur ein einziges Mal richtig getroffen zu haben und zwar bei einem One-Night-Stand, aus dem Matheo entstanden ist. Die Anwältin weist klar darauf hin, dass der Kindesvater unterhaltspflichtig ist und empfiehlt eine außergerichtliche Einigung, um eine erneute gerichtliche Eskalation zu vermeiden. Aber was ist nun das Ergebnis des DNA-Tests?

Geri leidet mit und hofft vergeblich Bei all dem Drama kommen auch bei Lisas Verlobtem Geri die Gefühle hoch und er erzählt von seiner Geschichte. Er ist selbst früh Vater geworden, war auch bei der Geburt seines Kindes dabei und schnitt sogar die Nabelschnur durch. Heute hat er keinen Kontakt mehr zu seinem Kind.

Ich habe auch gekämpft, aber es war leider umsonst. Geri über die Beziehung zu seinem Kind

Gibt es jetzt endlich einen Lichtblick für Lisa? Auch der Kampf um das Besuchs- und Sorgerecht ihrer kleinen Tochter ist noch immer nicht geklärt. Lisa steht also noch ein weiter Weg bevor. Verpasse nicht, wie es bei "Teenager werden Mütter" weitergeht. Immer montags um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn. Wenn du schwanger bist und Hilfe suchst, findest du hier wichtige Infos und Anlaufstellen ➡️ https://url.joyn.at/schwanger

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