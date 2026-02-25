Kein Lebenszeichen "Teenager werden Mütter" Vater spurlos verschwunden: Wo steckt Marcell? Veröffentlicht: 12:30 Uhr von Sophie Reiter Teenager werden Mütter Staffel 18: Marcell ist zurück Videoclip • 01:14 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ex-Häftling und 5-fach-Vater Marcell sorgt erneut bei "Teenager werden Mütter" für Gesprächsstoff. Während Lisa noch immer auf der Suche nach dem Vater ihres Sohnes ist, bleibt er zudem auch dem Gericht fern und scheint abgetaucht zu sein. Wo steckt der Mann, der einst so viel Einfluss auf Lisas Leben hatte?

"Teenager werden Mütter" auf Joyn

Das endgültige "TWM"-Aus für Marcell? In der 18. Staffel ist Marcell noch mit dabei und vor der Kamera. Fast stolz präsentiert er da seiner Ex-Partnerin Lisa den eindeutigen Vaterschaftstest: Er ist nicht der Vater von Matheo. Während er damals noch erklärt, er werde immer ein Teil von Matheos Leben sein und sich um ihn kümmern, sprechen seine (Nicht-)Taten anderes. Marcell steht nämlich nach wie vor in der Geburtsurkunde von Lisas Sohn. Um den echten Vater eintragen zu können, muss Marcell die Vaterschaft offiziell vor Gericht aberkennen. Doch plötzlich gibt es von ihm keine Spur mehr.

Marcell ist verschwunden Das Gericht in Österreich versucht den berüchtigten "TWM"-Vater ausfindig zu machen. Zuletzt wurde er in Deutschland gesichtet - nach seinem Gefängnisaufenthalt will er dort ein ruhiges Leben anfangen. Aber er reagiert weder auf Briefe noch auf Anrufe und ist nicht einmal mehr in Österreich gemeldet. Marcell ist wie vom Erdboden verschluckt und möchte offensichtlich nicht gefunden werden. Die Alimente für seine fünf Kinder wird er dann wohl auch nicht zahlen. Steckt er wieder in Schwierigkeiten und hat deswegen das Weite gesucht? Alles Mutmaßungen, die sich derzeit nicht aufklären lassen.

Bis dahin muss Lisa weiterhin auf die Suche nach dem echten Vater von Matheo gehen. Zu gerne würde sie dieses Kapitel schließen und ihr Glück mit jemandem neuen versuchen. Mehr zu Lisas Geschichte siehst du bei "Teenager werden Mütter". Jeden Montag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

