Düstere Feiertage Bevor sie sich vom "Tatort" verabschieden: Batic und Leitmayr sind zu Weihnachten im Einsatz Aktualisiert: Vor 31 Minuten von spot on news Das Ermittler-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, r.) sind seit 35 Jahren im Dienst. Bild: BR/Hagen Keller

Batic und Leitmays ermittlen nach fast 100 Folgen nun zum vorletzten Mal. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Münchner Duo im "Tatort: Das Verlangen" zu sehen. Das ist über den Feiertags-Krimi bekannt.

Der Abschied rückt näher: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) sind an Weihnachten als "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr in ihrem vorletzten Fall zu sehen. "Das Verlangen" entstand unter der Regie von Andreas Kleinert und nach dem Drehbuch von Norbert Baumgarten und Holger Joos. Details zum Inhalt sind bereits bekannt.

Mords Schauspieler In einem traditionsreichen Münchner Theater wird Tschechows "Die Möwe" aufgeführt. Doch die Vorstellung endet in einer Katastrophe: Die junge, aufstrebende Schauspielerin Nora Nielsen (Giulia Goldammer) bricht auf der Bühne tot zusammen. Die Kommissare Batic (Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Hammermann (Ferdinand Hofer, 32) tauchen ein in die glitzernde, aber undurchsichtige Welt des Theaters - überzeugt davon, dass der Täter unter den Schauspielern zu finden ist. Doch dann führt ein düsteres Geheimnis aus der Vergangenheit die Ermittler auf eine neue, unerwartete Spur. Neben Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Ferdinand Hofer sind Ursina Lardi, Robert Kuchenbuch, Anna Stieblich und Giulia Goldammer in der "Tatort"-Folge zu sehen. Die Folge wird am zweiten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

"Das Verlangen" ist "offiziell Fall Nummer 97 für Leitmayr und Batic, er wird aber als 98. ausgestrahlt, da 'Zugzwang' und 'Das Verlangen' die Ausstrahlungs-Reihenfolge getauscht haben", erklärt der Bayerische Rundfunk. "Zugzwang" wurde am 27. April 2025 ausgestrahlt. Die letzten Episoden 99 und 100 sind 2026 zu sehen, der letzte Fall wird dabei als Doppelfolge, "Unvergänglich" Teil eins und zwei, zu sehen sein. Darin stehen die Kommissare kurz vor der Beamtenpension - wollen aber nicht in den Ruhestand gehen, ohne die Identität eines Phantoms zu klären. Ab 2026 ermittelt dann Carlo Ljubek (49) als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak gemeinsam mit Ferdinand Hofer, der schon länger als Kalli Hammermann zu sehen ist.