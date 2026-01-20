Finale Dreharbeiten zu letztem Austro-"Tatort" mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser

Seit Oktober 2025 stehen Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer als Tatort-Ermittler-Duo ein (vorerst) letztes Mal gemeinsam vor der Kamera. Mit der Produktion von "Dann sind wir Helden" wird nicht nur die finale Folge des Austro-Krimis in der Besetzung gedreht, gleichzeitig markiert es das Ende einer Ära.

Einer geht noch

Auch ein schöner Sommer geht mal zu Ende: Nach knapp 40 gemeinsam ermittelten Fällen, ist es Zeit für frischen Wind. Mit Ende des Jahres quittieren Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer auf eigenen Wunsch hin ihr Ermittler-Dasein, um sich neuen Projekten zuwenden zu können. Bis dahin dürfen sich Fans auf noch zwei weitere Tatort-Austro-Krimis freuen: Im Laufe des Jahres steht mit "Gegen die Zeit" noch ein weiterer Fall auf dem Programm, bevor die Saga dann im Herbst mit der Folge "Dann sind wir Helden" endet.

Die beiden Nachfolger:innen stehen bereits fest: Ab 2027 treten Laurence Rupp und Miriam Fussenegger als ermittelnde Halbgeschwister in die Fußstapfen von Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Der Drehstart ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen - dann beginnt mit der nächsten Generation "Tatort" ein vollkommen neues Kapitel.