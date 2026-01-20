Auf ein letztes Mal
Finale Dreharbeiten zu letztem Austro-"Tatort" mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser
Veröffentlicht:von Luna Bas
Seit Oktober 2025 stehen Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer als Tatort-Ermittler-Duo ein (vorerst) letztes Mal gemeinsam vor der Kamera. Mit der Produktion von "Dann sind wir Helden" wird nicht nur die finale Folge des Austro-Krimis in der Besetzung gedreht, gleichzeitig markiert es das Ende einer Ära.
Bibi Fellner und Moritz Eisner in Action:
Einer geht noch
Auch ein schöner Sommer geht mal zu Ende: Nach knapp 40 gemeinsam ermittelten Fällen, ist es Zeit für frischen Wind. Mit Ende des Jahres quittieren Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer auf eigenen Wunsch hin ihr Ermittler-Dasein, um sich neuen Projekten zuwenden zu können. Bis dahin dürfen sich Fans auf noch zwei weitere Tatort-Austro-Krimis freuen: Im Laufe des Jahres steht mit "Gegen die Zeit" noch ein weiterer Fall auf dem Programm, bevor die Saga dann im Herbst mit der Folge "Dann sind wir Helden" endet.
Die beiden Nachfolger:innen stehen bereits fest: Ab 2027 treten Laurence Rupp und Miriam Fussenegger als ermittelnde Halbgeschwister in die Fußstapfen von Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Der Drehstart ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen - dann beginnt mit der nächsten Generation "Tatort" ein vollkommen neues Kapitel.
Kleiner Vorgeschmack
Ein überraschender Hilferuf, gefährliche Fracht und ein alter Bekannter beschäftigen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser bei ihrem letzten Austro-"Tatort"-Einsatz. Als ein junger Mann auf Arbeitssuche anstelle des erhofften Jobs eine junge Frau findet und unerwartet zum Transporteur gestohlenen Geldes – mitsamt der Diebin – wird, löst das eine nicht absehbare Ereigniskette aus, die auch das Top-Ermittlerduo erfasst. Was dazu führt, dass nicht nur die Geschehnisse, sondern auch die eigene Zukunft hinterfragt wird. In Wien stehen in weiteren Rollen u. a. auch Nikolai Baar-Baarenfels, Lili Epply, Stefan Gorski, Robert Palfrader, Margarethe Tiesel, August Zirner, Simon Schwarz und Hubert Kramar vor der Kamera. Für die Regie zeichnet nach den Fällen "Wehrlos", "Die Faust" und "Die Amme" ein weiteres Mal Christopher Schier verantwortlich.