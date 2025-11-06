Staffel ist gestartet! Fieser Spruch gegen Steffen Henssler: Das sind die Coaches von "The Taste" 2025 Aktualisiert: 08:16 Uhr von Hannah S. "The Taste" geht in die neue Staffel mit zwei neuen Juror:innen. Bild: Joyn/Benedikt Müller/Philipp Rathmer

Am 22. Oktober startete "The Taste" mit neuen Folgen in SAT.1 und auf Joyn. Neu in Staffel 14 sind vor allem die Coaches. Wie sich die Neulinge wohl schlagen werden?

Die neue Staffel "The Taste" startete am 22. Oktober, 20:15 Uhr mit der ersten Folge in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. In diesem Jahr gibt's nicht nur unter den Kandidat:innen neue Gesichter, auch die Coaches haben Zuwachs erhalten.

Das sind die Coaches von "The Taste" 2025 Neben vertrauten Gesichtern wie Tim Raue, der mit seinen scharfen Tipps und Sprüchen für seine Kandidat:innen in den Ring steigt, ergänzen in diesem Jahr auch neue Koch-Profis die Reihen, darunter der bekannte TV-Koch Steffen Henssler. Da kann sich Tim Raue einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen:

Steffen Henssler? Ich weiß gar nicht, ob der kochen kann. Ich dachte, der grillt nur. Tim Raue über seinen "The Taste"-Kollegen

Zudem kehrt die talentierte Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan nach ihrem Gastauftritt in der letzten Staffel nun als Coach zurück in die Show. Die diesjährige Coaching-Runde wird abgerundet von "The Taste"-Urgestein Alexander Herrmann, der zum besten Koch Deutschlands gekürt wurde und bereits zum 14. Mal um den Sieg kämpft. Fünf Siege gehen bereits auf sein Konto und er startet als aktueller Titelverteidiger in die neue Staffel.



Ob Alexander Herrmann auch in dieser Staffel den Titel mit nach Hause nimmt, siehst du immer mittwochs, 20:15 Uhr, in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Rückblick 2024 war Elif Oskan bereits bei "The Taste" zu Gast Ganze Folge The Taste Perspektivenwechsel im Viertelfinale Verfügbar auf Joyn Folge vom 04.12.2024 • 131 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen