Die Fantastischen Vier gehen zum letzten Mal auf Tour - doch von Trennung keine Spur

Die Fantastischen Vier, Michi Beck (v.li.), Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon, haben ihre Abschiedstournee angekündigt.

Nach über 30 Jahren gemeinsamer Bühnenzeit wollen Die Fantastischen Vier ein letztes Mal auf große Tour gehen. Ganz vorbei soll es damit aber noch nicht sein.

Sie gelten als Pioniere des deutschen Hip-Hop – und nun steuern sie auf ihren Abschied zu: Die Fantastischen Vier haben angekündigt, in den kommenden 18 Monaten ihre letzte große Tournee zu spielen. Unter dem Titel "Der letzte Bus" wollen Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon noch einmal gemeinsam auf Konzertreise gehen – und damit ein Stück Musikgeschichte abrunden.

Kein endgültiges Ende? "Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird", sagte Michi Beck der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart, der in der aktuellen Staffel mit Band-Kollege Smudo auch als Coaches bei "The Voice of Germany" auf der Bühne steht. Gleichzeitig machte der Musiker deutlich, dass es sich nicht um ein endgültiges Ende handle.

Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen Michi Beck

Ob die Band nach der Tour noch einzelne Auftritte plant oder neue Musik veröffentlicht, bleibt offen.

Ticketverkauf startet am 12. November Seit ihrer Gründung Ende der 1980er-Jahre haben Die Fantastischen Vier den deutschen Rap entscheidend geprägt – mit humorvollen Texten, Wortwitz und einem unverwechselbaren Sound. Über acht Millionen verkaufte Tonträger, elf Studioalben und mehr als 1.000 Konzerte machen sie zu einer der erfolgreichsten Formationen des Landes. Erst im vergangenen Jahr veröffentlichten die vier Stuttgarter mit "Long Player" ihr elftes Album. Mit der Abschiedstour wollen sie nun das Kapitel gemeinsamer Liveauftritte würdig beschließen. Welche Städte auf dem Tourplan stehen, bleibt bislang geheim. Sicher ist nur: Der Ticketverkauf startet am 12. November – und die Nachfrage dürfte groß sein. Schließlich fährt "der letzte Bus" einer der prägendsten deutschen Bands bald zum letzten Mal los.