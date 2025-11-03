"The Voice": Wer ist raus? Diese Talents haben die Coaches noch im Team

Harte Konkurrenz "The Voice" 2025: Wer ist raus? Diese Talents haben die Coaches noch im Team Aktualisiert: 08:49 Uhr von Jan Islinger, Martin Meyer Joy geht mit Rea als Team-Chef in die Battles. Bild: Joyn / Claudius Pflug

Die Blind Auditions sind zu Ende, ab jetzt werden sich die Teams in den Battles und Teamfights wieder ausdünnen. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Chancen auf den Sieg hat, haben wir übersichtlich zusammengefasst.

Team Rea Max Pesé (Ray Charles - Hallelujah, I Love Her So)

Keule (AC/DC - You Shook Me All Night Long)

Joy Krüger (Roxette – Listen To Your Heart)

Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)

Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul - Soulman)

Elba Band (Verbowaya Doshchechka - Weidenholz Brettchen)

John Cadeliña (Daniel Bedingfield - If You're Not The One)

Viviana Milioti (Queen - Who Wants To Live Forever)

Ryan Bridge Madrid (Sia - Titanium)

Julia Wolf (Pat Benatar - Heartbreaker)

Luise Neubig (Adele - Million Years Ago)

Andrea Galleti (Adele - Rolling In The Deep)

Cara Kienzle (Ayliva - Hässlich) Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden: Boysie White (James Brown - It's A Man's Man's Man's World)

David & Alicia (Nina Chuba - Fata Morgana)

Tobias Dietzek (Europe - The Final Countdown)

Sarah Hübers (Udo Lindenberg - Wieder genauso)

Team Michi & Smudo Lily MacKay (Whitney Houston - Greatest Love Of All)

Felix Hellwig (Green Day - Basket Case)

Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - Fighter)

Lisa Asante (Idina Menzel - Let It Go)

Karl Frierson II. (The Temptations - My Girl)

Jazzy Gudd (Nina Chuba - Ich Hass Dich)

Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - DNA.)

Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons - Little Lion Man)

Simone Kotowski (The Carpenters - They Long To Be Close To You)

Samira Hofbauer (Demi Lovato - Anyone)

Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - It's A Lovely Day Today) Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden: Rita van Nek (Rod Stewart - Sailing)

Christopher Mathis (Tim Bendzko - Ich Laufe)

Marlon Ernst (Marlon Knauer - Was Immer Du Willst)

Denisa Allegra (Gloria Gaynor - I Will Survive)

Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye - I Heard It Through The Grapevine)

Pascal Wulfes (Labrinth - Jealous)

Team Calum Sophia Brabetz (Sigrid - Dynamite)

Rachel Leggio (Blue - A Chi Mi Dice)

Salvatore Tocco (Billie Eilish - Birds of a Feather) Diese Talents aus Team Calum sind bereits ausgeschieden: Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - True Colors)

Aura Ray (Chappell Roan - Good Luck, Babe!)

Benedikt Froihofer (The Beatles - Yesterday)

