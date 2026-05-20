Herzlichen Glückwunsch Erstes Babyfoto: "Tinderreisen"-Yessica meldet sich direkt nach Geburt Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Sophia Seidl Süß! Yessica hält die Hand ihres Babys. Bild: Privat

Yessica ist Mama geworden - ihr kleiner "Mini" ist endlich da! Sie meldet sich bei uns persönlich direkt aus dem Krankenhaus. "Behind The Screens" zeigt nicht nur das erste Foto, sondern liefert auch exklusive Informationen zur Geburt.

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Ehrliche Worte noch vor der Geburt Es ist endlich so weit: Yessicas Sohn hat das Licht der Welt erblickt. Die Reality-TV-Bekanntheit aus Kärnten, die unter anderem aus "Tinderreisen" und "Forsthaus Rampensau" bekannt ist, wurde Mama. Wir standen in den vergangenen Wochen immer wieder mit ihr in Kontakt und begleiteten sie in der letzten Phase ihrer Schwangerschaft. "Ich warte nur noch, es ist schon sehr mühsam. Ich hab auch keinen Appetit mehr", verriet sie noch in der 38. Schwangerschaftswoche. Der Babybauch war bereits kugelrund und die Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt.

News direkt aus dem Krankenhaus Wir fieberten also mit und konnten es kaum erwarten. Schließlich meldete sie sich direkt aus dem Krankenhaus. Die frischgebackene Mama teilte ein erstes Update: "Am Sonntag war ich noch mit einer Freundin essen, sozusagen das letzte Abendmahl und dann hab ich gemerkt, dass etwas anders ist als sonst. Meine Freundin wollte noch was unternehmen, aber ich wollte nur noch nach Hause." Kurz darauf macht sich Yessica auf den Weg ins Spital und dort ging alles ganz schnell. Ihre Schwester wich in den letzten Stunden nicht von ihrer Seite und hielt ihre Hand.

Du willst Yessicas letzten TV-Auftritt vor der Baby-Pause sehen? Dann schau dir hier die aktuelle Staffel "Tinderreisen" an

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Yessica im Babyglück Nach zwölf Stunden hat sie ihr Baby dann im Arm. Die Geburt verlief ohne Komplikationen, beide sind wohlauf. "Es ist alles gut verlaufen und ich bin total verliebt", erzählt sie und ergänzt: "In den ersten Minuten habe ich gar nicht realisiert, dass er da ist. Das hat einen Moment gedauert." Den Namen ihres Kindes verrät Yessica weiterhin nicht: "Für die Öffentlichkeit heißt er einfach Mini", sagt sie. Auch die Identität des Vaters hält sie geheim. Mit ihrem Ex, mit dem sie eine On-off-Beziehung führte, herrscht Funkstille. Jetzt genießt Yessica erstmal ihr neues Mama-Glück in vollen Zügen. Wir wünschen ihr viel Ruhe und eine wunderschöne Kennenlernzeit mit ihrem Sohn.

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