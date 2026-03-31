Heiße Flirts weltweit! "Tinderreisen" kehrt mit neuen Abenteuern zurück

Endlich geht es wieder los - Urlaub, Liebe und Dating-Apps treffen aufeinander. Die achte Staffel "Tinderreisen" startet heute Abend auf ATV und Joyn um 20:15 Uhr und schickt die flirtfreudigen Singles rund um den Globus. Hier hast du einen Vorgeschmack und einen Blick auf die besten Szenen.

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Liebe auf Koreanisch mit Lev & Charlie Neues Abenteuer für Lev! In Seoul wagt er sich erstmals ohne seinen langjährigen Reise-Buddy Luis ins Dating-Chaos. Der Grund? "Der Luis wurde von der Beziehungssucht eingeholt", scherzt Lev und erklärt sich kurzerhand zum Alleinherrscher über die Flirtwelt als neuer "Tinderking". Unterstützung bekommt er diesmal von Neuling Charlie. Noch bevor es richtig losgeht, wird die neue Bromance am Flughafen gefeiert. In Seoul angekommen, prallen westliche Flirtmethoden auf fernöstliche Zurückhaltung. Während Charly noch mit den Feinheiten der koreanischen Datingkultur kämpft und sich genüsslich durch Kimchi, Bulgogi & Co. kostet, stürzt sich Lev in sein erstes Date. Wie er das überlebt, siehst du im Clip.

Patrick dreht die Musik auf Auch nach Lissabon macht sich ein lustiges und motiviertes Tinderreisen-Duo auf den Weg: Patrick und Danny sind nach ihrer Teilnahme bei "Forsthaus Rampensau" bereit fürs Flirten. Die beiden Weinviertler suchen nach coolen Dates und vielleicht sogar nach der großen Liebe. Patricks erstes Treffen mit Madalena verläuft dabei ganz nach seinem eigenen Dating-Trick: Er packt seine Playlist aus, ob zum Imponieren oder einfach, um die Stimmung aufzulockern. Der Niederösterreicher versucht Tanzlehrerin Madalena mit Alf Poier- und "DJ Ötzi"-Songs zu bezirzen.

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Warum man "Tinderreisen" sehen muss Ob peinliche Flirtpannen, echte Gefühle oder einfach pure Unterhaltung, "Tinderreisen" liefert wieder alles, was Reality-Herzen höherschlagen lässt. Auf der Suche nach Liebe und Leidenschaft kann wirklich alles passieren, besonders dann, wenn Urlaub, Emotionen und Dating-Apps aufeinandertreffen. Ob eure Lieblinge diesmal die große Liebe finden, heiße Flirts erleben oder die Städte ordentlich aufmischen, das kannst du ab heute Abend, 30. März ab 20:15 Uhr auf ATV und Joyn sehen, wenn es wieder heißt: Swipen und Reisen.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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