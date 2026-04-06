Auf nach Marseille Neues "Tinderreisen"-Duo: Jenny und Manuel suchen das Glück Veröffentlicht: 06.04.2026 • 18:52 Uhr von Sophia Seidl Noch im Hotel werden die wichtigsten Dating-Tipps ausgetauscht. Bild: Joyn / ATV

In der neuen Staffel "Tinderreisen" gibt es ab sofort neue Gesichter, schöne Urlaubsorte und viel Zeit für Flirts. Vor allem das frische Dream-Team, bestehend aus Quasselqueen Jenny und Schmusemuffel Manuel, sucht in Marseille nach der großen Liebe und sorgt nebenbei für beste Unterhaltung.

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Jenny redet sich durch den Liebesurlaub Jennys Stärke ist nicht gerade das Schweigen und genau deshalb sorgt sie für jede Menge Unterhaltung, sowohl für ihren "Tinderreisen"-Buddy Manuel als auch für die Zuseher:innen. Er hatte seit einer halben Ewigkeit kein Date mehr, doch das soll sich jetzt mit ihrer Hilfe ändern. Sie nimmt Manuel kurzerhand unter ihre Flirt-Fittiche und versorgt ihn mit einer Extra-Portion Dating-Tipps, inklusive Outfit-Check. Danach heißt es: Bonjour, Marseille! Gemeinsam stürzen sich die beiden in das französische Abenteuer, wo für Manuel endlich das Dating-Abenteuer starten kann.

Kuschelverbot auf dem ersten Date Manuel nimmt es ernst mit dem Verlieben, denn ihm fehlen Nähe und Zärtlichkeit. Bei "Tinderreisen" sucht Manuel deshalb nicht nur Sonne und Abenteuer, sondern echte Gefühle. Mit seinem ersten Date Valentina scheint die Chemie zu stimmen, zumindest für ihn und Manuel strahlt über das ganze Gesicht. Schmusen kommt für ihn aber beim ersten Treffen nicht infrage: "Wer schmust, ist fix zam", betont Jenny mit einem Augenzwinkern und stärkt ihm den Rücken. Als erste Intimität entsteht ein Portrait, das Valentina von Manuel anfertigt. Wie romantisch. Bahnt sich vielleicht doch der erste Kuss an? Das und mehr siehst du in den neuen Folgen "Tinderreisen".

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Keine Langeweile mehr Jeden Montag winkt nämlich ab sofort der Reality-TV-Abend mit brandneuen Folgen "Tinderreisen". Große Liebe, heiße Flirts und neue Städte gibt es immer ab 20:15 Uhr auf ATV und Joyn, wenn es wieder heißt: Swipen und Reisen. Apropos Reality-Hits: Direkt im Anschluss um 21:30 Uhr geht es weiter mit "Mütter in lustiger Fernseh-Show", wo fünf starke Mamas ihren Alltag unter Beweis stellen und mit ehrlichen Kommentaren für beste Unterhaltung sorgen.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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