Heute Abend ist das "Tinderreisen"-Finale der 8. Staffel

Im großen Finale von "Tinderreisen" spitzen sich die Gefühle noch einmal dramatisch zu. Während einige Singles ihrem Liebesglück ganz nah sind, müssen andere bittere Enttäuschungen verkraften. Hier sind die Highlights der letzten Folge.

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Von Barcelona bis Seoul: Große Gefühle und unerwartete Entwicklungen Zum Staffelfinale von "Tinderreisen" geht es für die Singles noch einmal auf eine emotionale Achterbahnfahrt. In Barcelona fiebert Michi einer lang erwarteten Überraschung entgegen, die seine Geduld auf eine harte Probe stellt. Währenddessen verbringt Jayden eine unbeschwerte Zeit mit Andrea, die ihm ihre ganz persönlichen Lieblingsorte der spanischen Metropole zeigt. Auch bei Sayed wird es spannend: nach einer intimen Nacht sorgt er mit großen Versprechungen für Aufsehen. Ob daraus tatsächlich mehr wird?

Nicht weniger turbulent verläuft das Dating-Abenteuer in Seoul. Lev gerät zwischen mehrere Bekanntschaften und bringt mit einer spontanen Einladung zusätzliche Dynamik ins Geschehen. Ein späterer Besuch in einer besonderen Karaoke-Bar sorgt für weitere spannende Momente. Charlie blickt optimistisch in die Zukunft und schöpft nach einem vielversprechenden Abend neue Hoffnung auf die große Liebe. Doch wie so oft bei "Tinderreisen" kommt am Ende nicht alles wie erwartet.

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Herzklopfen in Marseille und Liebesdramen in Malaga In Marseille stehen die Zeichen auf Romantik. Manuel arbeitet mit viel Einsatz an einer emotionalen Liebesbotschaft für sein Date. Für Jenny hingegen scheint die Situation deutlich komplizierter zu sein, ihr Herz ist offenbar bereits vergeben, sodass ein neues Kennenlernen kaum für Ablenkung sorgen kann. Eine überraschende Nachricht bringt zusätzlich Bewegung in die ohnehin angespannte Gefühlslage. In Malaga prallen schließlich Hoffnung und Enttäuschung aufeinander. Während Jessica ihr Liebesglück kaum fassen kann, muss Linda erneut einen Rückschlag verkraften. Yessica genießt dagegen die gemeinsame Zeit mit Damiano am Meer. Aber auch hier zeigt sich schnell, wie nah Freude und Frust bei der Suche nach der großen Liebe beieinanderliegen.

Das Finale von "Tinderreisen" beweist damit einmal mehr, dass ein Swipe das Leben verändern kann, allerdings nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Wenn du beim letzten Date der 8. Staffel dabei sein willst, dann schalte heute Abend, 1. Juni um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn ein.

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