Facts rund um das Sportevent US Open 2026: Warum die günstigsten Tickets oft das beste Tennis bieten Veröffentlicht: 12.08.2026 • 12:53 Uhr Bild: ANGELA WEISS / AFP / picturedesk.com

Wenn am 30. August die US Open starten, blickt die Tenniswelt gebannt nach New York (USA). Jedes Jahr lockt das Sportevent unzählige Zuschauende in das Stadion und vor die Bildschirme. Doch wie leicht ist es eigentlich an Tickets zu kommen und Fun Facts sollten Fans wissen? Das erfährst du alles hier.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wenn Ende August die Tennis-Elite in Flushing Meadows aufschlägt, verwandeln sich die US Open in ein zweiwöchiges Sportfestival. Zehntausende Fans strömen täglich auf die Anlage in New York, um Stars wie Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz live zu erleben. Du möchtest dich auf das Top-Event vorbereiten und mit spannenden Facts glänzen? Dann kommen hier sechs Kuriositäten, die du so vielleicht noch nicht wusstest.

Die "US Open" auf Joyn Joyn überträgt die Highlights des Events ab 30. August live online. Hier geht's zu den Highlights der "US Open" auf Joyn

1. Die günstigsten Tickets bieten oft das beste Tennis Viele Fans kaufen einen sogenannten Grounds Pass. Dieser gewährt Zugang zu den Außenplätzen sowie zu bestimmten Bereichen im Louis Armstrong Stadium und Grandstand Stadium. Gerade in den ersten Turniertagen spielen dort oft zahlreiche Topstars auf engem Raum.

2. Tennis bis tief in die Nacht Die berühmten Night Sessions der US Open zählen zu den größten Besonderheiten des Turniers. Die Spiele beginnen am Abend und enden nicht selten erst nach Mitternacht. Die Atmosphäre erinnert dabei eher an ein Entertainment-Event als an klassisches Tennis.

- Anzeige -

- Anzeige -

3. Roger Federer kehrt 2026 zurück Ein besonderes Highlight bei des diesjährigen US Open ist die Rückkehr von Roger Federer auf den Platz, der im Rahmen eines Show-Events zu sehen sein wird. Lange Zeit stand er nicht mehr am Platz, das Event zählt zu den Fan-Highlights.

4. Die US Open sind das lauteste Grand-Slam-Turnier Während bei Events wie Wimbledon oft durchgängig Ruhe herrscht, drehen die US Open den Party-Modus so richtig auf. Nicht nur die Fans befeuern den Court lautstark, auch mit Musik wird sowohl dem Publikum, als auch den Spielern Stimmung gemacht. Beim Night Turnier erreicht die Lautstärke dann meist ihren Höhepunkt.

5. Fans können den Stars beim Training ganz nahe sein Ganz besonders machen die US Open die frei zugänglichen Trainingsplätze, wo Fans oftmals nur wenige Meter von den Tennisprofis entfernt stehen. Die Trainings der Top-Spielerinnen und Spieler sind in vielen Fällen sogar stärker besucht, als so manche Matches auf den Nebenplätzen. Und das Tolle: Diese Oft sind diese Spiele während der Fan Week zudem gratis besuchbar.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

- Anzeige -

- Anzeige -