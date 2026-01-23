Flugspektakel im Allgäu Ab heute: Die FIS Skiflug-WM 2026 - Flugshow der Extraklasse in Oberstdorf Veröffentlicht: 13:04 Uhr von Sandra Kausl Eine der größten Skiflugschanzen der Welt: die Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf ist von 22. bis 25. Jänner Schauplatz der FIS Skiflug-Weltmeisterschaft der Herren. Bild: Ulrich Wagner

Von 22. bis 25. Januar 2026 richtet sich der Blick der Wintersportwelt nach Oberstdorf. Auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze (HS 235) wird die FIS Skiflug-Weltmeisterschaft der Herren ausgetragen und ist somit eines der spektakulärsten Events im Skisprungkalender. Alle Disziplinen werden im kostenlosen ORF 1 - Livestream auf Joyn übertragen.

Zeitplan der Skiflug-WM im ORF 1 - Livestream auf Joyn: Fr, 23.01.: Einzelbewerb Herren - ab 15:40 Uhr Sa, 24.01.: Einzelbewerb Herren - ab 16:25 Uhr So, 25.01.: Teamwettkampf Herren - ab 16:00 Uhr

Skifliegen auf einer der größten Schanzen der Welt Zum siebten Mal ist Oberstdorf Gastgeber der Skiflug-WM und zählt damit zu den traditionsreichsten Austragungsorten dieses Bewerbs. Im Unterschied zum klassischen Skispringen wird der Einzel-Weltmeister im Skifliegen in vier Wertungsdurchgängen ermittelt, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Am Sonntag folgt der Teamwettkampf mit vier Athleten pro Nation.

Medaillenkandidaten und Österreichs Hoffnungsträger Zu den Top-Favoriten auf den Einzel-Titel zählen vor allem die beiden Slowenen Domen Prevc und Timi Zajc sowie Japans Ausnahmespringer Ryoyu Kobayashi. Aus rot-weiß-roter Sicht steht vor allem Stefan Kraft im Fokus. Der Salzburger krönte sich bei der letzten Skiflug-WM 2024 in Bad Mitterndorf zum Weltmeister und wurde dabei mit 30 Jahren und 259 Tagen zum ältesten Titelträger in der Geschichte dieses Bewerbs. Mit zehn Siegen im Skiflug-Weltcup gehört er zu den erfolgreichsten Athleten dieser Disziplin – nur Gregor Schlierenzauer konnte noch mehr Erfolge feiern.