Flugspektakel im Allgäu

Ab heute: Die FIS Skiflug-WM 2026 - Flugshow der Extraklasse in Oberstdorf

Veröffentlicht:

von Sandra Kausl

Eine der größten Skiflugschanzen der Welt: die Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf ist von 22. bis 25. Jänner Schauplatz der FIS Skiflug-Weltmeisterschaft der Herren.

Von 22. bis 25. Januar 2026 richtet sich der Blick der Wintersportwelt nach Oberstdorf. Auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze (HS 235) wird die FIS Skiflug-Weltmeisterschaft der Herren ausgetragen und ist somit eines der spektakulärsten Events im Skisprungkalender. Alle Disziplinen werden im kostenlosen ORF 1 - Livestream auf Joyn übertragen.

Zeitplan der Skiflug-WM im ORF 1 - Livestream auf Joyn:

Fr, 23.01.: Einzelbewerb Herren - ab 15:40 Uhr

Sa, 24.01.: Einzelbewerb Herren - ab 16:25 Uhr

So, 25.01.: Teamwettkampf Herren - ab 16:00 Uhr

Alle Wettkämpfe des Wochenendes gibt es hier:

Skifliegen auf einer der größten Schanzen der Welt

Zum siebten Mal ist Oberstdorf Gastgeber der Skiflug-WM und zählt damit zu den traditionsreichsten Austragungsorten dieses Bewerbs.

Im Unterschied zum klassischen Skispringen wird der Einzel-Weltmeister im Skifliegen in vier Wertungsdurchgängen ermittelt, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Am Sonntag folgt der Teamwettkampf mit vier Athleten pro Nation.

Medaillenkandidaten und Österreichs Hoffnungsträger

Zu den Top-Favoriten auf den Einzel-Titel zählen vor allem die beiden Slowenen Domen Prevc und Timi Zajc sowie Japans Ausnahmespringer Ryoyu Kobayashi.

Aus rot-weiß-roter Sicht steht vor allem Stefan Kraft im Fokus. Der Salzburger krönte sich bei der letzten Skiflug-WM 2024 in Bad Mitterndorf zum Weltmeister und wurde dabei mit 30 Jahren und 259 Tagen zum ältesten Titelträger in der Geschichte dieses Bewerbs.

Mit zehn Siegen im Skiflug-Weltcup gehört er zu den erfolgreichsten Athleten dieser Disziplin – nur Gregor Schlierenzauer konnte noch mehr Erfolge feiern.

