Das Hahnenkamm-Wochenende: Wo du das Spektakel im kostenlosen Livestream ansehen kannst

Tradition, Tempo und Drama: Das Hahnenkamm-Wochenende steigt wieder von 23. bis 25. Jänner 2026 in Kitzbühel.

Wenn Ende Jänner die besten Skifahrer der Welt nach Tirol reisen, richtet sich der Blick der Wintersportfans traditionell nach Kitzbühel. Bei der 86. Auflage des Hahnenkamm-Wochenendes stehen von 23. bis 25. Jänner wieder drei absolute Klassiker des alpinen Ski-Weltcups auf dem Programm: Super-G, Abfahrt und Slalom. Alle Disziplinen sind im kostenlosen ORF 1 - Livestream auf Joyn zu sehen.

So, 25.01.: Slalom der Herren - 1. Durgang ab 10:00 Uhr | 2. Durchgang ab 13:15 Uhr

Tradition, Herausforderung & einzigartige Atmosphäre

Kein anderes Rennen im alpinen Ski-Weltcup ist so sehr von Mythen, Geschichten und großen Momenten geprägt wie das Hahnenkamm-Wochenende. Die legendäre Streif gilt als eine der anspruchsvollsten Abfahrtsstrecken der Welt und verlangt den Athleten alles ab.

Der Super-G auf der Streif sowie der traditionsreiche Slalom am Ganslernhang runden das spektakuläre Rennwochenende ab. Jahr für Jahr zieht das Event nicht nur tausende Fans, sondern auch zahlreiche Prominente in den berühmten Skiort.