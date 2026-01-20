zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Highlight im Ski-Weltcup

Das Hahnenkamm-Wochenende: Wo du das Spektakel im kostenlosen Livestream ansehen kannst

Veröffentlicht:

von Sandra Kausl

Tradition, Tempo und Drama: Das Hahnenkamm-Wochenende steigt wieder von 23. bis 25. Jänner 2026 in Kitzbühel.

Bild: NurPhoto

Wenn Ende Jänner die besten Skifahrer der Welt nach Tirol reisen, richtet sich der Blick der Wintersportfans traditionell nach Kitzbühel. Bei der 86. Auflage des Hahnenkamm-Wochenendes stehen von 23. bis 25. Jänner wieder drei absolute Klassiker des alpinen Ski-Weltcups auf dem Programm: Super-G, Abfahrt und Slalom. Alle Disziplinen sind im kostenlosen ORF 1 - Livestream auf Joyn zu sehen.

Das Rennprogramm von Freitag bis Sonntag

  • Fr, 23.01.: Super-G der Herren - ab 11:00 Uhr

  • Sa, 24.01.: Abfahrt der Herren - ab 11:00 Uhr

  • So, 25.01.: Slalom der Herren - 1. Durgang ab 10:00 Uhr | 2. Durchgang ab 13:15 Uhr

Alle Disziplinen des Hahnenkamm-Wochenendes gibt es hier:

Tradition, Herausforderung & einzigartige Atmosphäre

Kein anderes Rennen im alpinen Ski-Weltcup ist so sehr von Mythen, Geschichten und großen Momenten geprägt wie das Hahnenkamm-Wochenende. Die legendäre Streif gilt als eine der anspruchsvollsten Abfahrtsstrecken der Welt und verlangt den Athleten alles ab.

Der Super-G auf der Streif sowie der traditionsreiche Slalom am Ganslernhang runden das spektakuläre Rennwochenende ab. Jahr für Jahr zieht das Event nicht nur tausende Fans, sondern auch zahlreiche Prominente in den berühmten Skiort.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

