"Die letzte Lugnerin": Intime Einblicke in Simones Leben nach Richard Lugners Tod

Nur 74 Tage waren Simone und Richard Lugner verheiratet – dann stirbt Österreichs bekanntester Society-Baumeister. Simone steht damit nicht nur vor dem abrupten Ende ihres Liebesglücks, sondern auch vor einer Phase voller Herausforderungen. Die dreiteilige Reality-Doku "Die letzte Lugnerin" begleitet Simone ab Montag, 17.11. durch die wohl turbulenteste Zeit ihres Lebens und gewährt intime Einblicke in ihren Alltag.

Ich habe gehofft, dass wir alle friedlich miteinander weiterleben können, alle gemeinsam in der Familie und der Verlassenschaft von Richard. Aber so wie sich das jetzt herausstellt, ist das nicht möglich. Simones emotionale Worte über Herausforderungen nach Richard Lugners Tod

Neustart ins Leben mit Promi-Unterstützung Ab sofort an Simones Seite: Star-Manager Clemens Trischler, der in Simone viel Potential sieht und gleich einmal ein Konzept entwickeln möchte, um Simone als Marke zu etablieren. Doch in welche Richtung wird das Konzept gehen? Was wird Simones Passion? Tierschützerin? Action-Girl? Society-Lady? Oder alles gemeinsam? Mit dabei ist auch Astrologin Gerda Rogers, die mit Sternenkarten Orientierung für die Zukunft liefert. Gemeinsam möchten sie Simone durch die Öffentlichkeit navigieren und ihr damit zeigen, dass selbst nach großen Verlusten neue Chancen auf Erfolg und Glück warten.

Ich habe dann begonnen, diese Trauer umzuwandeln in Dankbarkeit, dass wir das überhaupt hatten miteinander. Simone blickt positiv auf die Vergangenheit

Glanz, Gericht und Gesellschafts-Schmankerl Die dreiteilige Doku "Die letzte Lugnerin" zeigt Simone Lugner in allen Facetten ihres Lebens – mal charmant im TV-Glanz auf dem Tanzparkett, mal mitten im Gerichtssaal wegen eines Schadens an Richard Lugners Auto, den sie verursacht haben soll. Zwischen öffentlichem Interesse und persönlichen Herausforderungen balanciert sie wie auf einem Seil zwischen Glamour und Realität. Heraus kommt ein abwechslungsreiches, emotionales Porträt voller unerwarteter intimer Momente und Society-Schmankerln. Ab 17. November ist Simone in "Die letzte Lugnerin" auf ATV und im Joyn-Livestream zu sehen.