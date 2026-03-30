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Gewinne eine Gewichtsweste des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Evrvest"

Veröffentlicht:

Die Gründer Fabian und Max von "Evrvest" im Pitch bei "2 Minuten 2 Millionen".

Bild: Gerry Frank

Nach ihrem Auftritt in der achten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die Gewichtsweste von "Evrvest" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir eine innovative Funktionsweste.

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Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?

Bereit für dein nächstes Workout-Level?

Mit "Evrvest" hebst du dein Workout auf ein völlig neues Level: Die innovative Gewichtsweste wurde speziell für funktionelles Training entwickelt und passt sich deinem Körper perfekt an – wie eine zweite Haut. Kein Verrutschen, kein Wackeln, dafür maximale Performance bei jeder Bewegung. Egal ob beim Laufen, Krafttraining oder intensiven Workouts.

Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 07.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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