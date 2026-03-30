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Gewinne eine Gewichtsweste des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Evrvest"
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Nach ihrem Auftritt in der achten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die Gewichtsweste von "Evrvest" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir eine innovative Funktionsweste.
Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Bereit für dein nächstes Workout-Level?
Mit "Evrvest" hebst du dein Workout auf ein völlig neues Level: Die innovative Gewichtsweste wurde speziell für funktionelles Training entwickelt und passt sich deinem Körper perfekt an – wie eine zweite Haut. Kein Verrutschen, kein Wackeln, dafür maximale Performance bei jeder Bewegung. Egal ob beim Laufen, Krafttraining oder intensiven Workouts.
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 07.04.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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