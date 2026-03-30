Emotionen, Innovationen und tierische Momente Ein Pferd im "2 Minuten 2 Millionen"- Studio und ein Gründer, der plötzlich am Investorenstuhl sitzt Veröffentlicht: 05:00 Uhr von Sandra Kausl Start-upper Egon am Investorenstuhl - was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Rollentausch? Bild: Gerry Frank

Ein Pferd im Studio, ein Investor, der plötzlich geht und ein Gründer, der kurzerhand die Seiten wechselt: Folge 8 von "2 Minuten 2 Millionen" zeigt einmal mehr, wie überraschend und vielfältig die Startup-Welt sein kann. Von persönlichen Schicksalen über tierische Chaos-Momente bis hin zu innovativen High-Performance-Produkten ist alles dabei. Doch die große Frage bleibt: Wer kann die Investor:innen diesmal überzeugen?

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Rollentausch: Gründer wird zum Investor Eine echte Premiere liefert Egon Wolf aus der Steiermark: Er ist der erste Start-up-Gründer, der selbst auf dem Investorenstuhl Platz nehmen darf. Zuvor sorgt er mit seinen "Easy Reitsporen" für einen Auftritt, den so schnell niemand vergisst – inklusive Pferd Olaf im Studio. Seine Innovation: ein patentierter Reitsporn, der direkt im Stiefelabsatz fixiert wird, ganz ohne Bügel oder Lederriemen. Sicher im Halt, aber mit automatischer Lösung im Notfall – entwickelt nach einem eigenen Reitunfall, um den Sport künftig sicherer zu machen. Doch bevor es überhaupt richtig losgeht, sorgt Pferd Olaf für Aufsehen – inklusive tierischer "Hinterlassenschaften" mitten im Studio.

Schlachthof oder doch das Filmstudio? Mathias Muther

Für Investor Alexander Schütz ist der Auftritt weniger amüsant und er verlässt kurzerhand das Studio und Egon wird stattdessen auf den Investorenstuhl gebeten. Wie kommt es zu diesem ungewöhnlichen Rollentausch? Und kann Egon die Investor:innen trotz allem für sich gewinnen?

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Evrvest bringt Investor:innen ins Schwitzen Mit "Evrvest" aus Vorarlberg kommt Bewegung ins Studio: Fabian und Max präsentieren eine innovative Gewichtsweste für funktionelles Training, die sich wie eine zweite Haut an den Körper anpasst. Das Besondere: Selbst bei intensiven und dynamischen Bewegungen bleibt die Weste stabil – kein Verrutschen, kein Wackeln. Die Investor:innen testen gleich selbst: Eveline Steinberger und Mathias Muther zeigen sich sportlich und probieren die Weste direkt an. Doch reicht ihre Begeisterung auch für das gewünschte Investment?

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Die Rösterei für zuhause Genuss trifft Innovation: Stefan und Thomas bringen mit "MyHomeRoast" die Rösterei direkt ins eigene Zuhause. Ihr vollautomatischer Haushaltsröster ermöglicht es, Kaffee, Kakao und sogar Snacks auf Knopfdruck selbst zu rösten – ganz ohne Vorkenntnisse. Ergänzt wird das System durch einen Blender für Trinkkakao und pflanzliche Alternativen. Die Investor:innen sind begeistert und wollen am liebsten sofort selbst zu Kund:innen werden. Doch kommt jemand auch auf den Geschmack eines Investments?

Tabuthema Kinderwunsch Einen besonders emotionalen Pitch liefert Claudia mit ihrem Wiener Startup "Vilavit". Ihr Ziel: das Tabuthema "unerfüllter Kinderwunsch" sichtbar machen. Nach ihrer eigenen Diagnose Unfruchtbarkeit im Jahr 2020 beginnt sie, intensiv zu recherchieren und Lösungen zu entwickeln und wird schließlich selbst Mutter. Heute entwickelt "Vilavit" rezeptfreie Präparate zur Unterstützung der weiblichen und männlichen Fruchtbarkeit.

Kann Claudia damit die Investor:innen überzeugen oder bleibt ihr Investment-Wunsch offen? Die neuen Folgen "2 Minuten 2 Millionen" gibt es immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4 und Joyn.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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