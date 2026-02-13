zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Die Köpfe hinter den Pitches

Mut, Ideen, Millionen – Die Start-ups der aktuellen Staffel "2 Minuten 2 Millionen" im Überblick

Veröffentlicht:

von Sandra Kausl
Ganze Folge
2 Minuten 2 Millionen

Bieterschlacht und Wortgefechte

Verfügbar auf JoynFolge vom 10.02.2026 • 96 Min • Ab 6

Jede Dienstag stellen sich bei "2 Minuten 2 Millionen" mutige Gründer:innen der wohl spannendsten Herausforderung ihres Unternehmerlebens: Zwei Minuten Pitch, kritische Fragen – und die Chance auf ein Investment. Hier sind alle Start-ups der jeweiligen Folge im Überblick.

Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?

Große Ideen beginnen hier

Von technologischen Innovationen über nachhaltige Alltagslösungen bis hin zu traditionsreichen Produkten in neuem Gewand: Die Ideenvielfalt bei "2 Minuten 2 Millionen" ist so facettenreich wie die Menschen dahinter. Was sie verbindet, ist der Mut, groß zu denken – und der Wille, ihr Unternehmen auf das nächste Level zu heben.

Das sind die Start-ups von Folge 1

Schon gewusst?

  • "2 Minuten 2 Millionen" war die erste Investment-Show im deutschsprachigen Raum

  • Mehr als 4.000 Start-ups haben sich seit Start

  • 775 Gründer:innen standen bereits im Rampenlicht.beworben

  • 91 Millionen Euro Investment wurden in heimische Unternehmen investiert

  • Bei "2 Minuten 2 Millionen' wurde das höchste Investment vergeben, das jemals in einer Start-up-Show weltweit Raum abgeschlossen wurde

Das sind die Start-ups von Folge 2

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

Mehr entdecken

Mut, Ideen, Millionen – Die Start-ups der aktuellen Staffel "2 Minuten 2 Millionen" im Überblick