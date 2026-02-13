Die Köpfe hinter den Pitches
Mut, Ideen, Millionen – Die Start-ups der aktuellen Staffel "2 Minuten 2 Millionen" im Überblick
Veröffentlicht:von Sandra Kausl
Jede Dienstag stellen sich bei "2 Minuten 2 Millionen" mutige Gründer:innen der wohl spannendsten Herausforderung ihres Unternehmerlebens: Zwei Minuten Pitch, kritische Fragen – und die Chance auf ein Investment. Hier sind alle Start-ups der jeweiligen Folge im Überblick.
Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Große Ideen beginnen hier
Von technologischen Innovationen über nachhaltige Alltagslösungen bis hin zu traditionsreichen Produkten in neuem Gewand: Die Ideenvielfalt bei "2 Minuten 2 Millionen" ist so facettenreich wie die Menschen dahinter. Was sie verbindet, ist der Mut, groß zu denken – und der Wille, ihr Unternehmen auf das nächste Level zu heben.
Das sind die Start-ups von Folge 1
Schon gewusst?
"2 Minuten 2 Millionen" war die erste Investment-Show im deutschsprachigen Raum
Mehr als 4.000 Start-ups haben sich seit Start
775 Gründer:innen standen bereits im Rampenlicht.beworben
91 Millionen Euro Investment wurden in heimische Unternehmen investiert
Bei "2 Minuten 2 Millionen' wurde das höchste Investment vergeben, das jemals in einer Start-up-Show weltweit Raum abgeschlossen wurde
Das sind die Start-ups von Folge 2
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
