Geburtendefizit in Österreich Immer weniger Kinder: "Dok 1: Kinder? Nein Danke!" zeigt die Auswirkungen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Marlene Sofie W. In Österreich wird 2024 das größte Geburtendefizit seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Bild: ORF/BFILM

Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen Kinder. Steigende Kosten, der Wunsch nach beruflicher Verwirklichung und die Krisen unserer Zeit sollen mitunter Grund dafür sein. Doch welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Gesellschaft? Der Radio- und Fernsehjournalist Hanno Settele geht dieser Frage in der Doku "Dok 1: Kinder? Nein Danke!" nach.

Hier kannst du die Dok 1 Doku im ORF 1 - Stream auf Joyn ansehen Dok 1 Dok 1: Kinder? Nein Danke! Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.11.2025 • 46 Min

Vielfältige Gründe für den Geburtenrückgang Noch nie kamen hierzulande so wenige Kinder zur Welt, wie jetzt. Die Statistik Austria bekräftigte das bereits in einer Studie aus dem Jahr 2024. Ihr zufolge bekommt eine Frau in Österreich durchschnittlich 1,31 Kinder in ihrem Leben. Es handelt sich hierbei laut Statistik um einen Tiefststand. Doch woran liegt das? Vor allem hohe Lebenshaltungskosten, Klimasorgen und Zukunftsängste sollen die Familiengründung hemmen. Themen wie Überforderung, Selbstbestimmung und Erwartungsdruck rücken immer mehr in den Vordergrund.

Krisen, Karriere & Kind: Geht sich das noch aus? Immer wieder stehen Fragen im Raum: Wer sorgt für die Kinderbetreuung? Und sollen Frauen bei all den Krisen überhaupt ein Kind in die Welt setzen? Auch der gesellschaftliche Wandel wirkt sich auf die Familienplanung aus. Während die Kinderplanung in früheren Generationen selbstverständlich war, sind heute Themen wie Klimakrise, Überforderung und Leistungsdruck allgegenwärtig. Viele empfinden die Verantwortung für ein Kind in einer unsicheren Welt als zu groß. Gleichzeitig hat sich das Bild der Familie verändert. Egal ob Patchwork-Familie, Singles oder kinderfreie Paare: Lebensmodelle sind diverser denn je. Kinder gelten nicht mehr automatisch als Lebensziel, sondern als bewusste Entscheidung.

Jedes vierte Paar hat Probleme mit der Fruchtbarkeit. Eine PULS 4 Doku dazu gibt es hier: PULS 4 Doku: Kind um jeden Preis - Wie weit darf ein Kinderwunsch gehen? PULS 4 Doku: Kind um jeden Preis - Wie weit darf ein Kinderwunsch gehen? Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.05.2023 • 53 Min • Ab 6