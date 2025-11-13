Geburtendefizit in Österreich
Immer weniger Kinder: "Dok 1: Kinder? Nein Danke!" zeigt die Auswirkungen
Veröffentlicht:von Marlene Sofie W.
Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen Kinder. Steigende Kosten, der Wunsch nach beruflicher Verwirklichung und die Krisen unserer Zeit sollen mitunter Grund dafür sein. Doch welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Gesellschaft? Der Radio- und Fernsehjournalist Hanno Settele geht dieser Frage in der Doku "Dok 1: Kinder? Nein Danke!" nach.
Hier kannst du die Dok 1 Doku im ORF 1 - Stream auf Joyn ansehen
Vielfältige Gründe für den Geburtenrückgang
Noch nie kamen hierzulande so wenige Kinder zur Welt, wie jetzt. Die Statistik Austria bekräftigte das bereits in einer Studie aus dem Jahr 2024. Ihr zufolge bekommt eine Frau in Österreich durchschnittlich 1,31 Kinder in ihrem Leben. Es handelt sich hierbei laut Statistik um einen Tiefststand. Doch woran liegt das? Vor allem hohe Lebenshaltungskosten, Klimasorgen und Zukunftsängste sollen die Familiengründung hemmen. Themen wie Überforderung, Selbstbestimmung und Erwartungsdruck rücken immer mehr in den Vordergrund.
Krisen, Karriere & Kind: Geht sich das noch aus?
Immer wieder stehen Fragen im Raum: Wer sorgt für die Kinderbetreuung? Und sollen Frauen bei all den Krisen überhaupt ein Kind in die Welt setzen? Auch der gesellschaftliche Wandel wirkt sich auf die Familienplanung aus. Während die Kinderplanung in früheren Generationen selbstverständlich war, sind heute Themen wie Klimakrise, Überforderung und Leistungsdruck allgegenwärtig. Viele empfinden die Verantwortung für ein Kind in einer unsicheren Welt als zu groß. Gleichzeitig hat sich das Bild der Familie verändert. Egal ob Patchwork-Familie, Singles oder kinderfreie Paare: Lebensmodelle sind diverser denn je. Kinder gelten nicht mehr automatisch als Lebensziel, sondern als bewusste Entscheidung.
Jedes vierte Paar hat Probleme mit der Fruchtbarkeit. Eine PULS 4 Doku dazu gibt es hier:
Was heißt das für unsere Zukunft?
Die gesellschaftlichen Sorgen sind vielseitig. Denn weniger Geburten sollen langfristig gesehen für weniger Arbeitskräfte und ein schwächeres Pensionssystem sorgen. Zudem besteht die Befürchtung, dass sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen könnte. Die Doku "Dok 1: Kinder? Nein Danke!" begleitet Menschen und zeigt, wie unterschiedlich die Gründe für oder gegen Kinder sein können.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Vielleicht interessiert dich auch das:
#BookTok-Fans, hier entlang!
Zum Auftakt der "Buch Wien": Joyn zeigt die Bestseller als Serien und Filme
Auf wahrer Begebenheit
"True Stories": ORF-Dreiteiler über Verführung und die Macht des Charmes
Primetime-Debüt
Premiere auf ORF: "Die Toten vom Bodensee: Der Wunschbaum"
Genug von tristen Sonntagen?
"Café Puls am Sonntag" - gelungener Auftakt mit Promi-Aufgebot
Wenn Geschriebenes wahr wird
Vom Bestseller zur Verfilmung: Autorin Martina Parker im Interview über "Zuagroast - Ein Gartenkrimi"