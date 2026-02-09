Ikone der Lüfte und des Schnees Snowboard-Legende Anna Gasser im Big-Air-Finale: Das Olympia-2026-Highlight heute im Livestream & Dokutipp Veröffentlicht: 09.02.2026 • 16:47 Uhr von Sophia Seidl Wird die Snowboard-Legende heute Abend zum 3. mal die Gold-Medaille gewinnen? Bild: Red Bull Media House

Die österreichische Snowboard-Sensation Anna Gasser steht heute Abend ab 19:30 Uhr wieder im Rampenlicht des Big-Air-Finales bei den Olympischen Winterspielen 2026. Mit zwei Olympiagoldmedaillen und unzähligen X-Games-Triumphen jagt die Kärntnerin nun ihr Triple-Gold. Hier kannst du alles über Anna Gasser lesen und dich mit einem Doku-Tipp auf den heutigen Abend einstimmen.

Spektakel auf dem Snowboard: Wie Anna Gasser zur Königin der Lüfte wurde Anna Gasser ist längst mehr als "nur" eine Snowboarderin. Sie zählt zu den prägenden Persönlichkeiten ihres Sports. Die gebürtige Villacherin aus Kärnten hat den Big Air auf ein neues Level gehoben. Sie fliegt der Konkurrenz seit Jahren davon, mit Tricks, die selbst gestandene Snowboard-Profis zweimal hinsehen lassen, und einer Karriere, die von der Turnhalle direkt aufs Siegerpodest bei Olympia geführt hat. Die Kärntnerin hat sich vom "Spätstarter-Talent" zur wohl spektakulärsten Freestyle-Snowboarderin ihrer Generation entwickelt. Als erste Frau landete sie den Cab Double Cork 1260 (Anm.: ein sehr schwieriger Snowboard-Trick, zählt zu den technisch anspruchsvollsten Big-Air-Tricks überhaupt) und schrieb damit Geschichte. Heute ist sie zweifache Olympiasiegerin, mehrfache X-Games-Gewinnerin und eine der einflussreichsten Athletinnen im Freestyle-Snowboarding. Am 8. Februar 2026 hat sie sich für das Finale bei Olympia qualifiziert. Und heute um 19:30 Uhr kannst du im ORF - 1 Livestream dabei sein, wenn Anna Gasser sich vielleicht die 3. Olympia-Goldmedaille sichert.

Vom Turnboden zur Big-Air-Bühne Bevor Anna Gasser zur Snowboard-Ikone wurde, stand sie jahrelang im Kunstturn-Training. Saltos, Schrauben, Körperspannung gehörten da schon zum Standardprogramm. 2010 wagte sie dann den radikalen Wechsel: raus aus der Halle, rauf auf das Brett. Schon kurz darauf mischte sie die internationale Freestyle-Szene bei Contests wie der TTR World Snowboard Tour auf. Ihr Talent ließ nicht lange auf sich warten: Podestplätze bei Events in Mayrhofen, Davos und Schladming zeigten früh, dass da eine Österreicherin heranwächst, die die Szene nachhaltig verändern könnte. Im November 2013 schrieb Anna Geschichte: Als erste Frau überhaupt stand sie einen Cab Double Cork 900, ein doppelter Rückwärtssalto mit zweieinhalb Drehungen in der Luft. Es war der Startschuss für eine ganze Trick-Revolution, die sie mit dem Cab Triple Underflip 1260 und später einem Cab Double Cork 1260 weiter vorantrieb. Spätestens als sie sich 2014 sogar ohne volle Verbandsunterstützung für die Olympischen Winterspiele in Sotschi qualifizierte und dort souverän das Big-Air-Quali-Feld anführte, war klar: Diese Athletin geht ihren eigenen Weg und der führt steil nach oben.

Trick-Revolution und Medaillenregen Parallel zum Trick-Feuerwerk stapelte sie Titel: Weltcup-Siege in Mailand, Pyeongchang oder Kreischberg, Big-Air-Weltcup und Freestyle-Gesamtweltcup, dazu zwei Olympia-Goldmedaillen im Big Air 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking. Mehrere X-Games-Goldmedaillen - unter anderem im Big Air 2018, 2019, 2020 und 2025 – machten sie endgültig zur Königin der großen Kicker.