Kostenlose Schmankerl Spannende Einblicke zum Hahnenkammrennen: Hol dir das Kitzbühel-Feeling ins Wohnzimmer Veröffentlicht: 15:39 Uhr von Marlene Sofie Weissböck, Sophia Seidl Wintersport abseits von der Ski-Piste kannst du auch ganz gemütlich auf Joyn genießen. Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Du wärst auch gerne live beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel, aber dein Konto sagt ganz klar nein? Kein Problem. Diese Dokus bringen Wintersportathlet:innen, eisige Höchstleistungen und weitere winterliche Schmankerl direkt ins Wohnzimmer. Ganz ohne Ticketstress, Pelzmantel oder hohe Champagnerpreise.

Das Rennprogramm von Freitag bis Sonntag auf ORF 1 Fr, 23.01.: Super-G der Herren - ab 11:00 Uhr

Sa, 24.01.: Abfahrt der Herren - ab 11:00 Uhr

So, 25.01.: Slalom der Herren - 1. Durgang ab 10:00 Uhr | 2. Durchgang ab 13:15 Uhr

Hinter den Kulissen der Streif Die Streif ist ein Gesamtkunstwerk. Die Doku "Die Kunst der Hahnenkammrennen" zeigt, was wirklich hinter den legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel steckt: Präzision bis zur letzten Schneeflocke, Nerven aus Stahl und eine Menge Teamarbeit. Ob Pistenpräparation, Sicherheitskonzepte aber auch das Mindset der Fahrer, jede Disziplin hat ihre eigene Kunstform. Vom millimetergenauen Timing über perfekte Linienwahl bis hin zur mentalen Stärke der Athletinnen und Athleten. Diese Dokumentation ist keine reine Siegerparade, sie zeigt den Mythos Streif so, wie man ihn selten sieht: als Sinnbild für Leidenschaft, Präzision und echten Mut.

Kitzbühel: Zwischen Legende und Lobby Glitzer, Après-Ski und ganz große Zahlen: Der Tiroler Wintertourismus ist längst mehr als Pistenspaß, er ist ein Millionen-Geschäft. Diese Doku blickt tief hinter die Kulissen von Kitzbühel und stellt die spannende Frage: Wer zieht im Winter wirklich die Fäden und wer profitiert? Zwischen Tradition, Marke und Macht zeigt sich ein System, das so komplex ist wie ein Slalomlauf. "Kitzbühel und die Ski-Clans" zeigt Familien, Netzwerke und Unternehmen, die Jahr für Jahr den Winter mitgestalten. Vom Lift bis zur Lodge, von Sponsoren bis Social Media: Hier entscheidet Strategie über Ruhm und Rendite. Relity-Check in Reinform!

Die gefährlichste Strecke der Welt "Streif – One Hell of a Ride“ nimmt dich mitten hinein in die legendärste Abfahrt der Welt. Top-Stars wie Aksel Lund Svindal zeigen, was es heißt, Mut, Technik und Tempo in Balance zu bringen, ein faszinierender Blick hinter die Kulissen des Hahnenkamm-Mythos und das ultimative Warm-up für das Kitzbühel-Wochenende.

"Special Olympics – Die besten Momente" Bei den Special Olympics World Winter Games in Turin steht alles im Zeichen von Mut, Fairness und Gemeinschaft. Mehr als 1.500 Athlet:innen aus 102 Ländern messen sich hier in acht Sportarten. Diese Doku zeigt die emotionalsten Highlights des Großevents und beweist: Hier geht es nicht nur um Medaillen, sondern um Selbstvertrauen, Zusammenhalt und echte Sieger-Momente, die unter die Haut gehen.

