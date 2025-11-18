In der Hauptrolle: Die Natur "Comeback im Königreich – Wie eine britische Farm zur Wildnis wurde": Neue Folge "Universum" Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Sophia S. Was kann sich aus vermeintlich unfruchtbarem Boden entwickeln? Wie du sehen wirst: Viel! Bild: Federico Respini / Unsplash

Angesichts der 30. UNO-Klimakonferenz in Brasilien die sich mit dringenden Umweltfragen befasst, erzählt eine inspirierende "Universum"-Dokumentation die Geschichte eines britischen Paares, das mit einem radikalen Ansatz eine Farm rettet und dabei ein beeindruckendes Renaturierungsprojekt initiiert. Du kannst Zeuge werden, wie aus einer ausgelaugten Farm ein blühendes Ökosystem wird, in dem nur die Natur die einzige Hauptrolle spielt. Heute Abend im ORF 2 - Livestream auf Joyn.

Aus Verzweiflung gedeiht ein internationales Vorzeigeprojekt Es ist die wahre Geschichte eines jungen Paares, das in Großbritannien versucht, eine Farm zu retten. Der Boden ist ausgelaugt, die Schulden steigen und dennoch versuchen sie, Traditionen aufrechtzuerhalten. Daher beschließen Isabella Tree und Charles "Charlie" Burrell Anfang der 2000er einen radikalen Neustart: Sie ließen ihre Farm im südenglischen Knepp Castle komplett verwildern. Ohne Zäune, ohne Kunstdünger, dafür mit freilebenden Wildpferden, Kühen, Schweinen und auch erstmals wieder ausgewilderten Bibern. Was als verzweifeltes Experiment begann, entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Renaturierungsprojekte des europäischen Raums.

Jahrhundert Comeback Regisseur David Allen zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie sich das Land in nur 20 Jahren wieder in etwas Fruchtbares zurückverwandelt. Turteltauben kehren zurück, Weißstörche brüten wieder. Ein Comeback nach 600 Jahren und das einst ausgelaugte Gelände wird zum Hotspot der Artenvielfalt.

Die Natur übernimmt wieder die Hauptrolle. Dieses fesselnde Renaturierungsexperiment kannst du heute, 18. November um 20:15 Uhr im ORF 2 - Livestream auf Joyn verfolgen.