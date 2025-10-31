Gruseln, bis der Untote kommt Halloween 2025: Die trashigsten Zombie-Filme auf Joyn im Überblick Aktualisiert: 31.10.2025 • 12:50 Uhr von teleschau Welche Filme haben es neben "Dark Night Of The Walking Dead" ins Ranking geschafft? Bild: © PLAION PICTURES GmbH

Halloween rückt näher. Und damit die Nacht des kollektiven Gruselns. Wem irre Verkleidungen und "Trick or treat"-Umzüge nicht krass genug sind: Auf Joyn gibt es eine große Auswahl an Zombie-Filmen. Wir präsentieren dir hier die heftigsten Horror-Produktionen.

Sie kommen meist in Rudeln. Oft sind sie schleppend unterwegs, doch fast nichts und niemand kann sie aufhalten. Die Rede ist von wiedererwachten Leichen, auch Zombies genannt. Ein Biss genügt, und du bist infiziert und wirst selbst zur lebenden Leiche. Die blutrünstigen Untoten üben auf TV- und Kinofans weltweit eine merkwürdige Faszination aus. Als erster Film dieses Genres gilt "The White Zombie" aus dem Jahr 1932. Später waren es vor allem zwei Produktionen, die zu Meilensteinen wurden und eine regelrechte Welle auslösten. Der erste war "Die Nacht der lebenden Toten" von 1968, der zweite "Zombie" aus dem Jahr 1978. Beide stammen aus der Feder von Regisseur George A. Romero. Später gab es die verrücktesten Adaptionen, die das blanke Entsetzen teilweise auch mit Erotik und Comedy vermischten. Gruseln gefällig? Hier kommen die fünf trashigsten Zombie-Filme zum Streamen auf Joyn. Die besten Gruselfilme für deine Halloween-Movie-Party: Diese Horror-Filme basieren auf wahren Begebenheiten Bei diesem Horror-Film wird sogar Film-Experten Steven Gätjen richtig übel!

Platz 5: "Dark Night Of The Walking Dead" In diesem Film von 2013 gibt es ein Wiedersehen mit Anthony Michael Hall ("The Breakfast Club") und Daryl Hannah ("Roxanne"). In einer kalifornischen Kleinstadt erwachen die Toten eines Nachts wieder zum Leben. Patrick Jackson (Hall) und seine Tochter Tracie verschlägt es auf der Flucht vor den heranstürmenden Zombiehorden ausgerechnet in eine kleine Hütte in der Nähe eines Friedhofs. Auch Birdie (Hannah) und ihr von den Zombies schwer verletzter Freund suchen nach Rettung. Die zeigt sich im "Panic Room" ihres exzentrischen, neureichen Nachbarn. Doch die Nacht und der Kampf ums nackte Überleben sind noch lang.

Platz 4: "Zombie Hate Breed - Space Of The Living Dead" Horror trifft auf Science-Fiction: Die US-Produktion "Zombie Hate Breed - Space Of The Living Dead" (2008) spielt im Jahr 2241 fernab der Erde. Das Transportschiff Pandora empfängt den Notruf eines anderen Fliegers namens Diana. Dessen Crew wurde von Piraten überfallen. Einzige Überlebende sind vier extrem gut aussehende Krankenschwestern. Diese entpuppen sich jedoch als die eigentlichen Piratinnen und wollen die Pandora kapern. Dabei haben sie unwissentlich einen Virus eingeschleppt, der Menschen in blutrünstige Monster verwandelt. Einer nach dem anderen wird Opfer dieses unsichtbaren Killers, der Kurs auf die Erde nehmen will. Haben die Weltraum-Reisenden die "Büchse der Pandora" geöffnet?

Platz 3: "Zombie Cheerleading Camp" Wenn du denkst, es geht nicht verrückter, empfehlen wir diese Low-Budget-Produktion von 2007: Ein infiziertes Eichhörnchen lässt die Teilnehmer eines Cheerleading-Camps in "Zombie Cheerleading Camp" zu fleischfressenden Zombies mutieren. Sehr zum Missfallen von drei Jungs im Teenager-Alter, die sich das eine oder andere heiße Date erhoffen, als sie auf das Camp stoßen. Immer mehr Jugendliche infizieren sich - und den Überlebenden wird schnell klar, dass es nicht einfach sein wird, dem blutrünstigen Treiben zu entkommen. Wer überlebt das mysteriöse Massaker?

Platz 2: "Z Nation" (Serie) Wem zirka 90 Minuten Gemetzel nicht genügen: Diese US-Serie "Z Nation" kommt in fünf Staffeln. Da ist Gruseln bis zum Morgengrauen garantiert. Seit drei Jahren wütet eine Zombie-Apokalypse. Einige Ärzte schaffen es, in einer Forschungsstation einen Impfstoff herzustellen, der Heilung bringen könnte. Er wird an drei Gefangenen getestet, kurz bevor die Station von Zombies überrannt wird. Tatsächlich erweist sich eine Injektion als wirksam und rettet dem Gefangenen "Murphy" trotz mehrfacher Zombiebisse das Leben. Schafft es das Team, das Gegenmittel in Serie gehen zu lassen - und vor allem erst mal die eigene Haut zu retten?

Platz 1: "Zombieworld - Welcome To The Ultimate Zombie Party" Ultraschräge Splatter-Komödie im Stil des Erfolgsfilms "Shaun Of The Dead": Die chinesische Produktion "Zombieworld - Welcome To The Ultimate Zombie Party" spielt in Hong Kong. Lung und Chi-Yeung wären gerne echte Superhelden. Doch die Realität sieht anders aus, denn die beiden sind ziemliche Versager. Bis zu dem Tag, an dem plötzlich eine apokalyptische Zombieseuche ausbricht und ein Plüsch-Huhn die Menschen in Untote verwandelt. Jetzt müssen die beiden Freunde beweisen, dass sie die Helden sind, die sie schon immer sein wollten. Um ihre Herzdamen vor den blutrünstigen Monstern zu retten, mutieren die beiden Weichlappen selbst zu fast waschechten Ninjas.

