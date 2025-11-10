Timeline Marvel-Film-Marathon: Reihenfolge von "Iron Man" bis "Avengers 6: Secret Wars" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Steve Buchta Nach "Avengers: Endgame": Zwei weitere Fortsetzungen sollen schon bald folgen. Wie diese in die MCU-Timeline einzufügen sind. Bild: importer

Von "Iron Man" über "Avengers: Endgame" bis hin zu "Avengers: Secret Wars" - hier findest du die richtige Reihenfolge aller Marvel-Filme und -Serien. Zusätzlich erklären wir dir, wie die MCU-Timeline funktioniert.

MCU: Kinofilme und mehr Die oben genannten Titel sind nur die wichtigsten Kinofilme der nächsten Zeit. Zusätzlich spielen auch mehrere TV- und Streaming-Serien im MCU. Bei dieser Menge an Veröffentlichungen können Zuschauer:innen schnell den Überblick verlieren. Wann spielt der neue "Black Panther"-Film in der Chronologie? Wann genau ereignen sich die Folgen der Serie "She-Hulk"? Kam "Iron Man" vor "Captain America"? Und wann sind die Avengers-Filme "Infinity War" und "Endgame" an der Reihe?

Marvel-Filme: Die richtige Reihenfolge Wann spielt der dritte "Guardians"-Film? Und sollte man vorher "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und "Spider-Man: No Way Home" gesehen haben? Antworten geben unsere Listen mit der richtigen Reihenfolge aller Marvel-Filme im MCU (siehe unten). Als Alternative zur Reihenfolge nach Erscheinungsjahr gibt es die chronologische Timeline nach erzählter Zeit. Weiter unten erklären wir für Neueinsteiger:innen, was genau das MCU eigentlich ist. Außerdem ordnen wir die neuen Streamingserien in den Kontext des Marvel Cinematic Universe ein.

In welcher Reihenfolge sollte man die Marvel-Filme schauen? Unsere Empfehlung: Wer zum allerersten Mal alle Filme des Marvel Cinematic Universe ansieht, sollte dies in der Reihenfolge ihres ursprünglichen Kinostarts tun! Nur so entfaltet sich die volle Wirkung der Marvel-Filme, werden wichtige Wendungen nicht vorweggenommen und funktionieren Überraschungen so, wie sie von den Autor:innen und Regisseur:innen gedacht waren. Durch die zunehmende Anzahl an Prequel-Geschichten (z.B. in "Captain Marvel", "Black Widow" und "Loki") und neue alternative Zeitlinien wird es in den kommenden Jahren immer schwieriger werden, eine stringente Chronologie aller Ereignisse im MCU zu erstellen. Darum bleibt das Ansehen in Reihenfolge der Erstveröffentlichung letztlich die beste Wahl.

MCU Phase 1 1. Iron Man (2008)

2. Der unglaubliche Hulk (2008)

3. Iron Man 2 (2010)

4. Thor (2011)

5. Captain America: The First Avenger (2011)

6. Marvel's The Avengers (2012)

MCU Phase 2 7. Iron Man 3 (2013)

8. Thor: The Dark Kingdom (2013)

9. The Return of the First Avenger (2014)

10. Guardians of the Galaxy (2014)

11. Avengers: Age of Ultron (2015)

12. Ant-Man (2015)

MCU Phase 3 13. The First Avenger: Civil War (2016)

14. Doctor Strange (2016)

15. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

16. Spider-Man: Homecoming (2017)

17. Thor: Tag der Entscheidung (2017)

18. Black Panther (2018)

19. Avengers: Infinity War (2018)

20. Ant-Man and the Wasp (2018)

21. Captain Marvel (2019)

22. Avengers: Endgame (2019)

23. Spider-Man: Far From Home (2019)

MCU Phase 4 24. Black Widow (2021)

25. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

26. Eternals (2021)

27. Spider-Man: No Way Home (2021)

28. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

29. Thor: Love and Thunder (2022)

30. Black Panther: Wakanda Forever (2022) Außerdem gehören zu dieser Phase mehrere Streamingserien, die direkt an MCU-Filme anknüpfen oder zu diesen hinführen: WandaVision (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

Loki (2021)

Hawkeye (2021)

Moon Knight (2022)

Ms. Marvel (2022)

She-Hulk (2022) Es gibt noch weitere Serien, die mehr oder weniger eng mit dem MCU verbunden sind (z.B. die von Netflix produzierten "Daredevil" und "Jessica Jones" oder die Fernsehproduktion "Agents of S.H.I.E.L.D"). Die Einordnung aller Staffeln und Folgen in die MCU-Timeline würde an dieser Stelle allerdings den Rahmen sprengen, weshalb diese Titel ausgespart wurden. Auch noch in Phase 4 veröffentlicht wurden die beiden Streaming-Specials "Werewolf by Night" (inhaltlich losgelöst von den bisherigen MCU-Titeln) und "The Guardians of the Galaxy Holiday Special". Letzteres erzählt eine Weihnachtsgeschichte mit den Guardians of the Galaxy, die zeitlich zwischen "Thor: Love and Thunder" und "Guardians of the Galaxy Vol. 3" einzuordnen ist.

MCU Phase 5 31. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)

32. Guardians of the Galaxy, Vol. 3 (2023)

33. The Marvels (2023)

34. Deadpool & Wolverine (2024)

35. Captain America: Brave New World (ehemals "New World Order", Kinostart: 13. Februar 2025)

36. Thunderbolts* (Kinostart: 30. April 2025) Das 2019 angekündigte Reboot der beliebten Trilogie "Blade", bei dem Mahershala Ali die Rolle des Vampirjägers übernehmen sollte, war ursprünglich für den 5. November 2025 geplant. Nachdem die Produktion mehrfach verschoben werden musste, wurde der Film jetzt endgültig aus Marvels Release-Kalender gestrichen. Kevin Feige ist aber weiterhin entschlossen, die Figur Blade ins MCU aufzunehmen. Der neueste Marvel-Film "Deadpool & Wolverine" brach nach seinem US-Kinostart am 26. Juli 2024 alle Rekorde. Derzeit ist er der umsatzstärkste Film mit R-Rating aller Zeiten und belegt damit Platz 20 aller erfolgreichsten Filme weltweit und Platz 5 der MCU-Filme. Ebenfalls in dieser Phase starteten oder starten diese Marvel-Serien im Streaming: Secret Invasion (2023)

Loki , Staffel 2 (2023)

Echo (2024)

Agatha All Along (2024)

Daredevil: Born Again (2025)

Ironheart (seit 25. Juni 2025 verfügbar) Hinweis: Als langwierige Folge der Streiks der Autor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood im Jahr 2023 kann es bei allen Produktionen nach wie vor zu weiteren Verzögerungen kommen. Sobald Terminverschiebungen offiziell bekannt sind, werden sie auf dieser Seite aktualisiert aufgeführt.

MCU Phase 6 37. The Fantastic Four: First Steps (Kinostart: 24. Juli 2025)

38. Spider-Man: Brand New Day (voraussichtlicher Kinostart: 30. Juli 2026)

39. Avengers: Doomsday (US-Kinostart: verschoben auf 18. Dezember 2026)

40. Avengers: Secret Wars (US-Kinostart: verschoben auf 17. Dezember 2027) Ebenfalls im Zeitraum von Phase 6 erscheinen könnte "Armor Wars". Die Story mit Don Cheadle als War Machine sollte ursprünglich eine Serie werden, wurde dann aber als Kinofilm neu konzipiert - aktueller Status unklar. Noch ohne offizielle Ankündigungen oder Startdaten befinden sich zudem folgende Filme in verschiedenen Phasen der Entwicklung und Produktion: "Black Panther 3", "Shang-Chi 2" und die MCU-Versionen von "Blade" und "X-Men". Als Serien für Phase 6 angekündigt oder als Gerücht gehandelt sind "Wonder Man" (voraussichtlich Dezember 2025), "Daredevil: Born Again" Staffel 2 (Frühjahr 2026) und "Vision Quest" (noch ohne Termin).

"The Fantastic Four: First Steps" stellt den Start von Phase 6 des Marvel Cinematic Universe dar. Bild: Photo courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL.

Alternative: Die Avengers-Geschichte in der Reihenfolge der erzählten Zeit Da besonders die frühen Filme des Marvel Cinematic Universe jeweils abgeschlossene, eigenständige Geschichten erzählen, kann man die Abenteuer von Iron Man, Captain America, Thor und Co. auch in anderer Reihenfolge ansehen. Dies ergibt insofern Sinn, da zum Beispiel die Ereignisse von "Captain America: The First Avenger" (veröffentlicht: 2011) vor der Story von "Iron Man" (Kinostart: 2008) spielen.

Warum man diese Marvel-Reihenfolge nur für den Rewatch nutzen sollte Bei dieser Anseh-Reihenfolge gehen allerdings einige Anspielungen, Gags und Überraschungen verloren. Außerdem enthalten manche MCU-Filme Rückblenden, sodass man die einzelnen Filme bei chronologischer Sichtung der Gesamtgeschichte eigentlich aufteilen müsste. Spoiler-Warnung! Die Marvel-Liste der Reihenfolge in erzählter Zeit kann man teilweise als Spoiler für die Filme sehen, da aus dem Zeitraum der Handlung mitunter erahnt werden kann, was im Film passiert. Die Reihenfolge der Marvel-Filme nach erzählter Zeit ist also eher für das wiederholte Ansehen geeignet.

Die chronologische Handlungsreihenfolge der Marvel-Filme Vor dem Titel steht jeweils die Zeitangabe, wann die Handlung des Marvel-Films in etwa spielen soll - wobei es sich in einigen Fällen um Schätzungen handelt. Nicht jeder MCU-Film enthält eine genaue Nennung des Datums, manchmal finden sich nur versteckte Informationen (auf Bildschirmen oder Tageszeitungen) oder relative Bezüge ("einige Jahre später" o.ä.). 1943-1945: Captain America: The First Avenger 1964 (Erde-828): The Fantastic Four: First Steps 1995: Captain Marvel 2010: Iron Man 2011: Der unglaubliche Hulk 2011: Iron Man 2 2011: Thor 2012: Marvel's The Avengers 2012: Iron Man 3 2013: Thor: The Dark Kingdom 2014: The Return of the First Avenger 2014: Guardians of the Galaxy 2014: Guardians of the Galaxy Vol. 2 2015: Avengers: Age of Ultron 2015: Ant-Man 2016: The First Avenger: Civil War 2016: Black Widow 2016: Spider-Man: Homecoming 2016-2017: Doctor Strange 2017: Thor: Tag der Entscheidung 2017: Black Panther 2018: Avengers: Infinity War 2018: Ant-Man and the Wasp 2018-2023: Avengers: Endgame 2024: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2024: Eternals 2024: Spider-Man: Far From Home 2024: Spider-Man: No Way Home 2024: Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2024: Thor: Love and Thunder 2024-2025: Black Panther: Wakanda Forever 2024: Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2024: Guardians of the Galaxy Vol. 3 2024: The Marvels 2024: Deadpool & Wolverine 2025: Captain America: Brave New World 2026: Thunderbolts* Wegen der großen Geheimhaltung seitens der Marvel Studios können die meisten für die nahe Zukunft angekündigten Filme erst nach ihrer Veröffentlichung korrekt eingeordnet werden. Noch weiß niemand außer den Macher:innen, wann genau die neuen Geschichten spielen werden. So könnte es sich bei "Blade" oder "Armor Wars" theoretisch auch um Prequels handeln. In "Guardians of the Galaxy Vol. 3" - kleine Spoilerwarnung! - erfahren die Zuschauer:innen durch Rückblenden mehr über die Vorgeschichte von Rocket Raccoon. Die Haupthandlung spielt allerdings nach den anderen Guardians-Filmen. Das Weihnachtsspezial "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" erzählt wiederum die Vorgeschichte zu diesem Film und enthält wichtige neue Erkenntnisse zu den Charakteren sowie eine Nach-Abspann-Szene.

Wie passt "The Fantastic Four: First Steps" in die MCU-Chronologie? "The Fantastic Four: First Steps" ist ein sogenanntes Period Piece, also ein Film, der in einer vergangenen Epoche spielt. Hier sind es die 1960er-Jahre - allerdings in einer fiktiven Version mit retro-futuristischem Look. Anders als bei "Captain Marvel", der in den 1990er-Jahren spielt, zeigt "First Steps" nicht die Vergangenheit des bisher etablierten Marvel Cinematic Universe. Stattdessen präsentiert der Film eine neue Parallelwelt, nämlich Erde-828. Obwohl die Ereignisse also nicht im bisher erzählten Hauptstrang des MCU auf Erde-616 einzuordnen sind, haben wir den Film entsprechend der erzählten Jahreszahl in die obige Chronologie integriert. Das Zusammenlaufen der bisherigen Handlungen von Erde-616 und der Ereignisse und Charaktere von Erde-828 wurde bereits angekündigt und wird voraussichtlich in "Avengers: Doomsday" erfolgen.

Und was ist mit "Deadpool"? Die Filme "Deadpool", "Deadpool 2" und "Logan - The Wolverine" gehören nicht ins Marvel Cinematic Universe. Das Sequel "Deadpool & Wolverine", das am 24. Juli 2024 ins Kino kam, setzt deren Geschichte jedoch im MCU fort. Daher ist es lohnenswert, die vorherigen Filme zunächst noch einmal anzusehen.

Marvel Cinematic Universe: Was ist das MCU? Das Marvel Cinematic Universe ist eine erzählerisch zusammenhängende fiktive Welt, in der die Ereignisse eines Films die Grundlage für die Handlung eines anderen Films darstellen können. Die einzelnen Filme nehmen mehr oder weniger stark aufeinander Bezug, Momente werden erwähnt und Figuren begegnen sich – im Grunde also wie bei einer Fernsehserie in Spielfilmform.

Avengers: Welche Charaktere und Storys gehören zum Marvel Cinematic Universe? Größte Schwierigkeit bei der Sortierung der Marvel-Filme: Die Geschichte des fiktiven Universums wurde bei der Erstveröffentlichung nicht chronologisch erzählt. Mehrfach machten die Filmemacher:innen Zeitsprünge und präsentierten in Prequels die Vorgeschichte eines früheren Films.

Die Chronologie der Marvel-Serien Bis auf ein paar Ausnahmen wie "Loki" oder "Moon Knight" finden die Marvel-Serien alle nach den Ereignissen von "Avengers: Endgame" statt. Wann genau ist oft schwierig festzustellen, doch oft bieten manche Folgen Hinweise auf die Einordnung in der MCU-Timeline. "WandaVision" findet als erste MCU-Serie direkt nach "Avengers: Endgame" statt. Die neueste Marvel-Serie "Agatha All Along" ist das Sequel zu "WandaVision" und spielt drei Jahre nach dieser, im Jahr 2026. Das bestätigt die Serie schon in der ersten Folge. Somit ist die Serie auch nach "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" einzuordnen. Wann genau "The Falcon and the Winter Soldier" im MCU stattfindet, wurde bisher heiß diskutiert. Ursprünglich gingen viele davon aus, dass sich auch diese Serie direkt nach "Avengers: Endgame" abspielt. Marvel hat nun aber bestätigt, dass Sam Wilson Captain Americas Schild im Jahr 2024 ans Smithsonian übergab. Genau diese Szene findet in der ersten Folge der Serie statt, womit sie im selben Jahr einzuordnen ist. Die Story von "Hawkeye" schließt offenbar an "Spider-Man: No Way Home" an, das legen bestimmte Ereignisse im Film nahe. Zudem finden sich in mindestens einer Episode von "Hawkeye" zumindest eine Dialogzeile und ein Storyelement, die auf Szenarien aus "No Way Home" Bezug nehmen. Die Spin-Off-Serie "Echo" findet nur einige Monate nach "Hawkeye" statt. Auch Serien wie "Moon Knight", "Ms. Marvel", "She-Hulk" und "Secret Invasion" spielen nach den Ereignissen von "Avengers: Endgame", wobei bislang unklar ist, wann genau die Episoden zwischen die anderen Filme und Serien einzuordnen sind. Theoretisch könnte die Handlung von "Moon Knight" auch nach allen bisherigen MCU-Titel stattfinden, genauso wie "Secret Invasion". Über "She-Hulk" wird gemunkelt, dass die Serie sogar noch vor "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" einzuordnen ist. "Ms. Marvel" spielt auf jeden Fall irgendwann vor dem Film "The Marvels". Die Serie "Loki" behandelt zudem das Thema Zeitreisen und alternative Zeitstränge, weshalb es nicht den einen festen Punkt in der Chronologie gibt, an dem alle Folgen geschlossen einzuordnen sind. Eins steht fest: Die Geschehnisse aus "Endgame" müssen passiert sein, um die Story von "Loki" in Gang zu setzen. Durch seine Reisen durch Raum und Zeit kann Loki aber in ganz unterschiedlichen Momenten der MCU-Timeline auftauchen – und teils sogar alternative Varianten der bisherigen Ereignisse erleben.

Sitzenbleiben! Die Nach-Abspann-Szenen im Marvel Cinematic Universe Seit dem allerersten Film warten die Titel im Marvel Cinematic Universe immer wieder mit kurzen Zusatzszenen auf, die erst während des Abspanns oder sogar ganz am Ende nach der Einblendung sämtlicher Credits gezeigt werden. Diese sogenannten Mid- oder Post-Credit-Scenes beinhalten manchmal nur kleine Gags, die einen Aspekt des Films noch einmal aufgreifen oder in ein anderes Licht rücken, führen mitunter aber auch gänzlich neue Charaktere ein, werfen neue inhaltliche Fragen auf oder geben einen Ausblick auf die kommenden Geschichten.

Gehört Deadpool zum Marvel Cinematic Universe? Bisher gehörten Deadpool und Wolverine nicht zum MCU. Der neue Film so die beiden jetzt aber ins Multiversum integrieren. Bild: Photo by Jay Maidment. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.

Am 24. Juli 2024 kam der dritte Film der "Deadpool"-Reihe in die deutschen Kinos. Bei der Figur, die von Ryan Reynolds gespielt wird, handelt es sich um einen Neuzugang für das Marvel Cinematic Universe. Die beiden Vorgängerfilme "Deadpool" und "Deadpool 2" spielten noch unabhängig vom MCU im X-Men-Universum des Filmstudios 20th Century Fox. Da die Produktionsschmiede von Disney aufgekauft wurde, wechselten auch die Filmrechte an diversen Charakteren ihren Besitzer. Somit wurde es möglich, Figuren in das MCU zu integrieren, die zuvor tabu waren. Mit der Inklusion der das Multiversum überwachenden Organisation TVA befindet sich "Deadpool and Wolverine" in einer ähnlichen Position wie die Streamingserie "Loki". Die Handlung springt also zwischen unterschiedlichen Zeitsträngen umher und findet auch außerhalb dieser statt. +++ Spoilerwarnung +++ So sieht man Deadpool zu Beginn des Films im "heiligen Zeitstrahl", wo er bei den Avengers aufgenommen werden möchte. Das Bewerbungsgespräch findet am 18. März 2018 statt, noch vor "Avengers: Infinity War". Nach einer Absage kehrt Deadpool zu seinem eigenen Zeitstrahl zurück und es findet ein Zeitsprung von sechs Jahren statt, womit wir uns im Jahr 2024 befinden. Was Wolverine angeht, so ist dieser nicht dieselbe Figur aus den 20th-Century-Fox-Filmen. Wade schnappt sich die neue Version des X-Men nämlich aus einem anderen Zeitstrahl, um das Original aus seiner Timeline zu ersetzen. Dieser scheint der Wolverine aus "Logan" zu sein. Da "Logan" eigentlich aber im Jahr 2029 stattfindet, kann es sich auch hier um zwei unterschiedliche Zeitstränge handeln. Damit verknüpft Marvel geschickt die Ereignisse der Deapool-Reihe und Wolverine-Filme mit dem MCU, indem es diese in alternative Zeitstränge platziert und eine Figur sogar einfach "recycled". Der Film endet im Deadpool-Zeitstrahl im Jahr 2024 und somit nach "Avengers: Endgame".

Was bedeutet das Sternchen bei "Thunderbolts*"? Spoiler-Warnung für "Thunderbolts*": Marvel Studios hat inzwischen offiziell aufgelöst, was es mit dem Stern im Titel "Thunderbolts*" auf sich hat. Wie vorab bereits von Fans vermutet wurde, sollte das Sternchen andeuten, dass dieser Name nicht der endgültige oder alleinige Titel des Films ist. Nur wenige Tage nach dem Kinostart wurde die gesamte Werbekampagne komplett umgestellt, sodass der Film fortan unter dem neuen Titel "The New Avengers" beworben wird. Um zu diesem sehr frühen Zeitpunkt nach der Veröffentlichung Spoiler noch ein wenig zu vermeiden und Verwirrungen vorzubeugen, wird im weiteren Verlauf dieses Artikels weiterhin der bisherige Filmtitel "Thunderbolts*" beibehalten. Sitzenbleiben beim Abspann: Gibt es bei "Thunderbolts*" eine Post-Credit-Scene?

"Captain Marvel 2": Wann spielt "The Marvels"? Captain Marvel erschien erstmals im gleichnamigen Film aus dem Jahr 2019. Bild: Courtesy of Marvel Studios / © MARVEL 2023

Bei "The Marvels" handelt es sich um die Fortsetzung von "Captain Marvel". Während die Handlung des ersten Films in den 1990er-Jahren ablief, setzt der zweite Teil in der Gegenwart des Marvel Cinematic Universe ein, also nach den Ereignissen von "Avengers: Endgame", in dem die Heldin Captain Marvel zuletzt in größerem Rahmen zu sehen war. Allerdings stellt dieser MCU-Film darüber hinaus auch ein Sequel zu den beiden Marvel-Serien "WandaVision" und "Miss Marvel" dar. Die Vorgeschichten der Charaktere Kamala Khan und Monica Rambeau wurden in diesen Serien erzählt.

MCU-Timeline: Wann spielt "Black Widow"? Das Solo-Abenteuer von "Black Widow" stellt keine Origin dar, wenngleich die Herkunft und Entstehungsgeschichte der Figur im Film durchaus thematisiert wird. Erneute Spoiler-Warnung! Als Prequel bzw. Zwischenspiel ist der Hauptteil des Geschehens nach den Ereignissen von "The First Avenger: Civil War" (die Avengers haben sich getrennt und Natasha wird als Verbrecherin von General Ross gejagt) und vor dem Wiedersehen mit Captain America und Co. in "Avengers: Infinity War" angesiedelt. Die Eröffnungssequenz spielt allerdings noch etwas früher und zeigt einen Ausschnitt aus Natashas Kindheit. Die Storys von "Spider-Man: Homecoming" und "Doctor Strange" spielen sich in etwa zur gleichen Zeit ab, dasselbe gilt für "Spider-Man: Far From Home", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" und "Eternals".

Spider-Man-Bösewichte: Gehören "Venom" und "Morbius" ins Marvel Cinematic Universe? Unabhängig von der Absprache zur Zusammenarbeit zwischen Sony und Disney, die Spider-Man und einige andere Charaktere aus seinem Universum ins MCU brachte, nutzte Sony das Rechtepaket, um eigenständige Filme mit Figuren aus der Welt von Spider-Man zu entwickeln. Eine Doppelstrategie, die sich auszahlte: Der Einzelfilm "Venom", dessen Hauptfigur in den Comics eigentlich ein Gegner von Spider-Man ist, war auch ganz ohne Auftritt von Spider-Man ein riesiger Erfolg. Die Fortsetzung, "Venom: Let there be Carnage", startete am 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos. "Venom: The Last Dance" konnte man ab 24. Oktober 2024 im Kino sehen. Zudem brachte Sony einen weiteren Film auf den Weg, dessen Titelfigur eigentlich ein Spider-Man-Schurke ist: "Morbius" kam nach mehreren teils pandemiebedingten Verschiebungen am 31. März 2022 in die Kinos. Aber gehören diese Filme überhaupt ins MCU?

Spoilerwarnung! Der folgende Abschnitt enthält Informationen zu "Venom", "Venom: Let there be Carnage" und "Morbius". Der erste "Venom"-Film spielt sich ganz klar nicht im Marvel Cinematic Universe ab. Es werden weder die Avengers noch der Chitauri-Angriff auf New York City oder die Ereignisse in Sokovia erwähnt, auch von Peter Parker oder Spider-Man ist nie die Rede. Außerdem zeigen einige Szenen im Hintergrund Orte und Gebäude, die im MCU anders aussehen müssten. Für Verwunderung sorgte allerdings der erste Trailer zu "Morbius": Ersten Meldungen zufolge sollte dessen Geschichte in derselben Welt spielen wie "Venom". So weit, so gut, doch im Trailer trat plötzlich Schauspieler Michael Keaton auf, der allem Anschein nach wieder dieselbe Figur darstellte, die er in "Spider-Man: Homecoming" verkörpert hatte. Eine offizielle Erklärung dafür gab es nicht. Mit dem zweiten "Venom"-Film "Let there be Carnage" wurde die Sache klarer - an dieser Stelle nochmals die ausdrückliche Spoilerwarnung! Die Haupthandlung des Films spielt abermals nicht im MCU. Es gibt hier keinen Spider-Man und keine Avengers. Allerdings ändert sich dies in der sogenannten "Post Credit Scene" (deutsch: Nachabspannszene). Diese verbindet erstmals die Welten von Eddie Brock (Tom Hardy) alias Venom und Peter Parker (Tom Holland) alias Spider-Man. Mehr sei an dieser Stelle jedoch nicht verraten. Die mysteriöse Szene aus dem "Morbius"-Trailer entpuppte sich nach dessen Kinostart nur als Cameo nach dem Abspann. Dabei wurde deutlich: "Morbius" spielt nicht im Marvel Cinematic Universe, vielmehr wurde Michael Keatons Charakter durch die Ereignisse in "Spider-Man: No Way Home" vom MCU ins Sony-Universum übertragen. Spoiler - Ende

Gehören "Madame Web" und "Kraven" ins MCU? Am 14. Februar 2024 startete der Film "Madame Web" in den deutschen Kinos. Wie schon bei Venom und Morbius handelt es sich auch bei Madame Web und einigen Nebencharakteren des Films um Figuren, die ursprünglich aus den Spider-Man-Comics stammen, nun aber - auf Basis des von Sony einst erworbenen Rechtepakets - eigenständig behandelt wurden. "Madame Web" ist somit kein Teil des Marvel Cinematic Universe, sondern gehört in dasselbe Universum wie "Venom" und "Morbius", das unter Fans zur besseren Abgrenzung den Namen Sony’s Spider-Man Universe (SSU) verpasst bekam. Vorerst letzter Titel dieses filmischen Universums war "Kraven The Hunter" (deutscher Kinostart: 12. Dezember 2024). Da keinem der Sony-Filme über die Spider-Bösewichte (mit Ausnahme des ersten "Venom"-Teils) wirklich großer Erfolg beschieden war - weder bei Kritiker:innen, die die Produktionen teils harsch verrissen hatten, noch beim Publikum, das größtenteils zuhause blieb - wurde das SSU inzwischen auf Eis gelegt.

"Spider-Man: No Way Home": Meilenstein in der MCU-Timeline Der MCU-Film "Spider-Man: No Way Home" ordnet sich wieder sauber in die Chronologie des filmischen Universums ein. Der dritte Spider-Man-Film mit Tom Holland spielt nach allen bisherigen Filmen des Marvel Cinematic Universe und kurz vor der MCU-Serie "Hawkeye". Da "No Way Home" direkt an "Spider-Man: Far From Home" anschließt, könnte man argumentieren, dass sich die Handlungen von "Eternals" und "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" gleichzeitig, kurz davor oder kurz danach zutragen. Genaue Angaben gibt es dazu allerdings nicht – mit Ausnahme der in der Vergangenheit spielenden Szenen aus "Eternals", die natürlich viele Jahrhunderte zuvor stattgefunden haben sollen. Wir empfehlen an dieser Stelle unseren Info-Artikel zur Chronologie aller Spider-Man-Filme.