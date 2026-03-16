Gewinne 1 von 3 Sets des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "ByeByeToe"

Nach ihrem Auftritt in der sechsten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die innovative Unterwäsche von "ByeByeToe" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 3 Sets!

Bye Bye zu unangenehmem Ziehen!

Komfort, Bewegungsfreiheit und ein gutes Gefühl den ganzen Tag – genau dafür steht "ByeByeToe". Das Start-up aus München, das in der sechsten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen war, hat einen innovativen Slip für Frauen entwickelt, der gleich mehrere Probleme lösen soll: Er verhindert das unangenehme Ziehen im Schritt und den sogenannten "Cameltoe".

Jetzt hast du die Chance, den Komfort selbst zu erleben!