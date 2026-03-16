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Gewinne 1 von 3 Sets des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "ByeByeToe"
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Nach ihrem Auftritt in der sechsten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die innovative Unterwäsche von "ByeByeToe" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 3 Sets!
Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Bye Bye zu unangenehmem Ziehen!
Komfort, Bewegungsfreiheit und ein gutes Gefühl den ganzen Tag – genau dafür steht "ByeByeToe". Das Start-up aus München, das in der sechsten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen war, hat einen innovativen Slip für Frauen entwickelt, der gleich mehrere Probleme lösen soll: Er verhindert das unangenehme Ziehen im Schritt und den sogenannten "Cameltoe".
Jetzt hast du die Chance, den Komfort selbst zu erleben!
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 26.03.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.