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Gewinne 1 von 3 Sets des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "ByeByeToe"

Veröffentlicht:

Bild: Gerry Frank

Nach ihrem Auftritt in der sechsten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die innovative Unterwäsche von "ByeByeToe" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 3 Sets!

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Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?

Bye Bye zu unangenehmem Ziehen!

Komfort, Bewegungsfreiheit und ein gutes Gefühl den ganzen Tag – genau dafür steht "ByeByeToe". Das Start-up aus München, das in der sechsten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen war, hat einen innovativen Slip für Frauen entwickelt, der gleich mehrere Probleme lösen soll: Er verhindert das unangenehme Ziehen im Schritt und den sogenannten "Cameltoe".

Jetzt hast du die Chance, den Komfort selbst zu erleben!

Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 26.03.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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