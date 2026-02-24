Anzeige Gewinne 1 von 5 Schmuckstücken des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Birdy & Bee" Veröffentlicht: 15:13 Uhr "Birdy & Bee" präsentieren bei "2 Minuten 2 Millionen" ihren plastikfreien Schmuck aus nachwachsenden Materialien. Reicht es für ein Investment? Bild: Gerry Frank

Nach ihrem Auftritt in der dritten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, den nachhaltigen Schmuck von "Birdy & Bee" zu tragen. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 5 federleichten Schmuckstücken!

Schöner Schmuck, der Gutes tut! Das Label aus Tulln steht für federleichten, plastikfreien Schmuck aus nachwachsenden, biobasierten Materialien – stilvoll, zeitlos und mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Die Ohrringe, entwickelt in Kooperation mit der BOKU, vereinen Design und Nachhaltigkeit und setzen ein Statement für bewusste Mode und individuelle Schönheit. Mach mit beim Gewinnspiel zu Folge 5 und sichere dir nachhaltigen Schmuck von "Birdy & Bee"!

Ich find’s super sexy, wirklich cool, Hut ab! Investor Mathias Muther über "Birdy & Bee"

So einfach geht es: Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt. Teilnahmeschluss: 11.03.2026. Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

