"2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sorgen heute für Wow-Momente

Kompostierbarer Schmuck aus Kartoffel- und Maisstärke, ein Schmerzgel aus omanischem Weihrauch, Pilzzucht auf Knopfdruck und eine mögliche Revolution in der Zahntechnik: Die dritte Folge von "2 Minuten 2 Millionen" bringt erneut Ideen auf die Bühne, die neugierig machen, polarisieren und einmal mehr zeigen, wie mutig und vielfältig die heimische Start-up-Szene ist.

"Sexy Schmuck", der Gutes tut Federleicht, plastikfrei und sogar kompostierbar: Mit ihrem nachhaltigen Modeschmuck-Startup "Birdy & Bee" wollen Petra Kamenar und Sarah Anderl aus Niederösterreich die Branche revolutionieren. Die beiden Freundinnen lieben Mode, hassen aber die Umweltverschmutzung, die durch Fast Fashion entsteht. Ihr Anspruch ist daher klar: Die Modeschmuckbranche soll nachhaltiger, bewusster und zeitloser werden. Ihre Ohrringe bestehen aus Kartoffel- und Maisstärke und werden in Kooperation mit der BOKU in Tulln entwickelt und hergestellt. Der Pitch trifft sofort einen Nerv und sorgt für begeisterte Reaktionen im Studio. "Ich find’s super sexy, wirklich cool, Hut ab!", zeigt sich Investor Mathias Muther beeindruckt. Auch Christian Jäger lobt den Ansatz als "sehr toll". Die Begeisterung im Studio ist spürbar: Die Produkte kommen, sowohl bei den weiblichen, als auch den männlichen Investor:innen, sehr gut an und viele zeigen sich interessiert. Muther prophezeit sogar: "Das wird sich verkaufen wie Hölle." Ob sich diese Euphorie auch in einer Beteiligung widerspiegelt?

Ich find’s super sexy, wirklich cool, Hut ab! Mathias Muther

Pilze auf Knopfdruck Was, wenn frische Pilze das ganze Jahr über zuhause wachsen könnten – vollautomatisch, auf Knopfdruck?: Genau das verspricht "Lushroom". Gründer Jürgen aus Oberösterreich entwickelte während der Corona-Zeit einen Pilzzuchtschrank, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung selbst reguliert – unterstützt durch smarte Technologie. Sein Ziel ist groß: weniger Fleischkonsum, mehr nachhaltige Ernährung und eine Expansion seiner Pilzzuchtschränke in ganz Europa. Doch der Preis von über 3.000 Euro sorgt für Skepsis und Diskussionen bei den Investor:innen. Während die Verkostung der Pilze für Begeisterung sorgt, stellt sich die Frage: Ist der Markt bereit für Pilzzucht auf diesem Level?

Das Gold des Orients – der Kamillentee des Oman Weihrauch kennt man hierzulande meist nur aus der Kirche oder als Geschenk der heiligen drei Könige – doch Stefan und Julia Klefasz wollen genau das ändern. Mit "Luban Vital" bringen die Geschwister ein innovatives Schmerz- und Pflegegel auf Basis von reinem omanischem Weihrauch ins Studio. Die enthaltenen Boswelliasäuren wirken stark entzündungshemmend und schmerzlindernd, als natürliche Alternative zu klassischen Schmerzmitteln.

Ich kenn' Weihrauch nur, wenn ich am Sonntag in der Kirche bin. Mathias Muther

Ihre Vision: Weihrauch soll so selbstverständlich werden wie hierzulande Kamillentee. Die Inspiration stammt aus ihrer Kindheit im Oman, wo das Harz als vielseitiges Naturheilmittel gilt.

Im Studio sorgt die Idee für Neugier, Staunen, Diskussionen und die Frage: Erkennen die Investor:innen das Potenzial dieser jahrtausendealten Heilkraft?

Zahntechnik neu gedacht Eine mögliche Revolution für Labore und Praxen: "Novoprint" aus Oberösterreich präsentiert ein Verfahren, mit dem Zahnprothesen erstmals vollständig aus einem Stück gedruckt werden können. Automatisiert, hoch reproduzierbar und deutlich schneller als herkömmliche Methoden. Die Vision: massive Zeitersparnis, geringere Materialkosten und enorme Skalierbarkeit. Doch mit Innovation kommt auch Skepsis: wie groß ist der technologische Vorsprung wirklich und wie leicht könnten Wettbewerber nachziehen? Beißen die Investor:innen an?

Vier Start-ups, vier völlig unterschiedliche Ansätze und jede Menge Gesprächsstoff. Folge 3 von 2 Minuten 2 Millionen beweist einmal mehr, wie breit die österreichische Gründerszene aufgestellt ist: von nachhaltigem Lifestyle über Food-Tech bis hin zu Health- und MedTech-Innovationen.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

