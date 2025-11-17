Teams auf Augenhöhe WM-Quali-Showdown - Wer sichert sich das Ticket: Deutschland vs. Slowakei Aktualisiert: Vor 55 Minuten von Sophia S. Es herrscht Hochspannung im heutigen Duell zwischen Deutschland und Slowakei. Bild: INA FASSBENDER / AFP

Direktduell um das WM-Ticket! Deutschland und die Slowakei stehen punktgleich an der Spitze ihrer Qualigruppe, der Sieger bucht heute fix die Reise zur WM 2026. Wo und wann du das Spiel heute live mitverfolgen kannst, kannst du hier nachlesen.

Wann und wo kannst du live dabei sein? Die Live-Übertragung startet am 17.11. ab 20:15 Uhr auf Puls 4 und im Puls 4 -Livestream auf Joyn.

Spiel um das WM-Ticket Die Ausgangslage: Beide Teams halten 12 Punkte, Deutschland liegt nur aufgrund der besseren Tordifferenz knapp vorne (+7 vs. +4). Ein Remis (=Punktegleichstand) genügt der DFB-Elf für die direkte Qualifikation. Eine Niederlage und die Slowakei führt die Gruppe an, Deutschland müsste in die Playoffs. Beide mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien, Deutschland zuletzt souverän 2:0 gegen Luxemburg, die Slowakei 1:0 gegen Nordirland. Historisch liegt Deutschland zwar vorne, aber das letzte direkte Duell 2024 ging überraschend an die Slowakei (0:2).

Die voraussichtlichen Aufstellungen Deutschland:

Baumann – Baku, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovic, Goretzka – Sané, Gnabry, Wirtz – Woltemade Slowakei:

Dubravka – Gyömber, Skriniar, Obert, Hancko – Bero, Lobotka, Duda – Duris, Strelec, Haraslin Offensivpower vs. Kompaktheit: Die DFB-Elf setzt erneut auf schnelle Flügel und kreative Zehner, während die Slowakei auf ein stabiles Zentrum und clevere Umschaltmomente baut.

Fazit: Ein Abend mit Gänsehaut-Potenzial Deutschland gegen die Slowakei ist mehr als ein Qualispiel, es ist ein Finale. Remis würde reichen, aber das Team wird auf Sieg spielen müssen, um die Playoff-Falle zu vermeiden. Sei live dabei im Puls 4 Livestream auf Joyn.

