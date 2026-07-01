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100 % Hotter - Make Me Over

Weniger schüchtern mehr sexy

sixxStaffel 1Folge 2vom 12.07.2026
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Folge 2: Weniger schüchtern mehr sexy

44 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Heute verpassen die Stylisten der hauptsächlich Sweatshirts und Baggypants tragenden Luxshanaa einen neuen Look. Die 25-Jährige braucht definitiv mehr Glamour in ihrem Leben. Der 21-jährige Student Matt langweilt indes mit seinem einfallslosen Shirt-und-Jeans-Look. Der Junge braucht mutigere Outfits, Pep und Farbe!

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