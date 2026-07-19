Weniger schäbig mehr chicJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Make Me Over
Folge 4: Weniger schäbig mehr chic
44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 6
Stand-Up Comedienne Dominique meistert die Pointen, doch ihre eintönigen Jeans- und T-Shirt-Outfits zaubern niemandem ein Lächeln auf die Lippen. Davey wünscht sich hingegen einen Look, mit dem er in der Arbeit ernst genommen wird.
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100 % Hotter - Make Me Over
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Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fremantle Media Enterprises Ltd.