sixxStaffel 2Folge 6vom 02.11.2025
Die heutige "Patientin" Jessica trägt Make-Up und Extensions sogar wenn sie ins Bett geht - könnte ja sein, dass die Feuerwehr mitten in der Nacht aufkreuzt. Kyle repräsentiert hingegen den schaurigen Goth-Style und jagt mit seinen roten Kontaktlinsen kleinen Kindern Angst ein. Die Style-Profis verpassen den beiden einen alltagstauglichen Look, der jedoch die Persönlichkeit ihrer Träger respektiert.

