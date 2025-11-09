Weniger Kitsch mehr KlasseJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 8: Weniger Kitsch mehr Klasse
44 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Die 20-jährige Jade zieht sich an wie ein Kleinkind. Glitzer, Petticoats und pinke Accessoires dürfen nicht fehlen. Ihr langes Haar versteckt sie unter einer Perücke. Andy trägt seine lockige Mähne hingegen offen mit Bandana und sieht aus wie ein müder Metal-Fan aus den 80ern.
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.