110 Notruf Autobahn! Mit Härte & HumorJetzt kostenlos streamen
110 Notruf Autobahn
Folge 3: 110 Notruf Autobahn! Mit Härte & Humor
91 Min.Folge vom 28.12.2021Ab 12
Es gehört zu den Todsünden im Straßenverkehr: Bei einem Unfall stehen bleiben und, anstatt zu helfen, das Leid anderer zu fotografieren oder zu filmen. Mit so einem Fall bekommen es die beiden Wiesbadener Autobahnpolizisten Manuel B. und Pascal M. zu tun. Von ihnen ist jetzt hartes Durchgreifen gefragt. Die Kölner Polizisten Tom F. und Georg D. schlagen sich hingegen mit einer außergewöhnlichen Ausrede herum: Eine Fahrerin war zu schnell, weil sie angeblich auf die Toilette muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
110 Notruf Autobahn
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1